El pasado mes de noviembre, Maribel Guardia fue atacada por la persona que nadie esperaba, nada menos que por la mamá de su nuera Imelda Garza.

Imelda Tuñón, mamá de Imelda Garza, deseó la muerte a Maribel Guardia en cuanto la vio caracterizada de Catrina junto a su nieto.

La consuegra de la actriz da por hecho que Maribel Guardia quiere morir para ver a su hijo por lo que exigió suelte la mano de su nieto pues asegura está obsesionada con él.

Ataque que hasta el día de hoy aborda la famosa.

Comentarios de la mamá de Imelda Tuñón en el video de Maribel Guardia. (Especial / Captura de pantalla)

Maribel Guardia ya habló de los ataque que lanzó la mamá de Imelda Garza

A varias semanas del ataque de la mamá de Imelda Garza, Maribel Guardia, de 64 años de edad, deja claro que no invertirá su tiempo en responderle.

“No tengo nada qué opinar de eso”, dijo Maribel Guardia, suegra de Imelda Garza, a su paso por un concierto donde se recaudó dinero para los damnificados del huracán Otis.

Así como destacó el amor y agradecimiento que siente por Imelda Garza, de 26 años de edad, quien fue esposa de su hijo, el fallecido Julián Figueroa, y es madre de su nieto.

“A Imelda la adoro, obviamente en parte de que fue la esposa de mi hijo, es la madre de mi nieto, mi deber es protegerla y quererla. El tiempo que ella me necesite voy a estar para ella siempre y le agradezco haberse quedado a vivir conmigo porque tengo cerca a mi nieto, porque muero por ese pitufito, mi gran amor” Maribel Guardia

Asimismo reconoció que en este momento Imelda Garza se encuentra entre la espada y la pared ya que se trata de su madre, Imelda Tuñón -de edad desconocida.

Po lo que al tratarse de la familia entiende que Imelda Garza y su nieto pasarán el 24 de diciembre con la familia de ella y el 31 despedirán el Año con Maribel Guardia y su esposo en la playa.

Imelda Garza está apenada con Maribel Guardia por los comentarios de su mamá

Por su parte, Imelda Garza aún está apenada por los comentarios que su mamá Imelda Tuñón hizo en contra de Maribel Guardia, los cuales aseguran pusieron triste a la actriz.

“Si le causó tristeza porque ella la apreciaba y está feo que una persona que aprecias y le has dedicado tiempo se exprese así” Imelda Garza

Conflicto que aún no termina ya que Maribel Guardia no ha hablado con su consuegra e Imelda Garza no lo considera prudente por ser un tema reciente.

Por otra parte, Imelda Garza aprovecha los micrófonos de Despierta América para desmentir un amorío con Marco Chacón, de 51 años de edad, quien es esposo de Maribel Guardia y a quien ve como un papá.