Mariazel confirma que tiene Covid-19 por primera vez en lo que va de la pandemia. A través de sus redes sociales la conductora de 41 años de edad reveló que se encontraba aislada.

Con el aumento de contagios de Covid-19 con la quinta ola en México, son varias las celebridades que han confirmado que han dado positivo. Tal es el caso de Mariazel quien señaló que se mantendría alejada de sus trabajos por un tiempo.

Tras haber ganado la segunda temporada de ‘Inseparables’ junto a su pareja Adrián Rubio, Mariazel compartió un video desde la cama en donde habló sobre su estado de salud tras contagiarse por primera vez de Covid-19.

Mariazel se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana gracias a su participación en ‘Me Caigo de Risa’ y ‘Más Deporte’.

Pero también ha vivido momentos complicados como cuando recibió un disparo en el rostro que le provocó un cambio en su apariencia. A pesar de esta situación, Mariazel siempre mostró su fortaleza para salir adelante.

Mariazel alarmó a sus seguidores luego de que no estuvo presente en ‘Más Deporte’, para evitar especulaciones sobre su ausencia la conductora explicó los motivos por los cuales no había acudido a la emisión.

A través de sus Instagram Stories, Mariazel compartió que se había contagiado de Covid-19 por primera vez, por lo que se mantendría aislada.

En un corto video en donde se le puede ver desde la cama, Mariazel compartió que afortunadamente no presentaba grandes síntomas, sin embargo se tendría que mantener aislada hasta que su prueba diera negativo.

“Para los que me han estado preguntando por qué no fui a Más Deporte di positivo a COVID. Estoy bien. Tengo los síntomas normales. Estoy en casa y espero recuperarme muy pronto”

Mariazel compartió que esperaba recuperarse muy pronto y resaltó que la estaban cuidando mucho por lo que se encontraba muy bien.

“Así que ahora a guardarme. No me había dado nunca, es la primera vez, pero ahí voy. Me están cuidando mucho, así que todo bien”

