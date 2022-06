La actriz Leticia Calderón confirmó que tiene Covid-19 por tercera vez. En entrevista, la actriz contó cómo enfrenta la enfermedad que provocó la muerte de su padre en febrero de 2021.

Asimismo, Leticia Calderón habló de cómo pudo haberse contagiado de Covid-19 por tercera vez, qué otros integrantes de su familia y gente cercana enfrentan con ella la enfermedad así como los planes que tiene para cuando se recupere.

Leticia Calderón se comunicó vía telefónica al programa ‘Ventaneando’, para hablar de su tercer contagio de Covid-19, mostrándose confiada de superar pronto la enfermedad, gracias a las vacunas que ha recibido:

Leticia Calderón dijo desconocer dónde pudo haberse contagiado, pues afirmó que practicamente ha seguido en confinamiento con sus hijos, durante los últimos meses:

“No hemos salido para nada, bueno, fui al cine dos veces, en horarios y días donde no hay nadie, porque ya tenía que sacar a mis hijos un poquito, porque entre el proyecto y todo no he podido tomar vacaciones, entonces no sé dónde me contagié”

Leticia Calderón