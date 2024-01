Mariana Seoane le responde a Tere Delgado tras acusarla de ser “amante” de Rafael N.

Tras ser vinculado a proceso por el presunto abuso sexual de su hijastra y liberado días después, ahora involucran sentimentalmente a Rafael N y Mariana Seoane.

Hace unos días, Mariana Seoane compartió un foto junto a Rafael N y posteriormente aseguró que el músico es inocente.

Esto desató la ira de Tere Delgado, quien asegura que Mariana Seoane es amante de Rafael N.

Tere Delgado manifestó que está molesta con Mariana Seoane, por minimizar la acusación de abuso sexual contra Rafael N.

Además, señala a Mariana Seoane de revictimizar a su hija menor de edad y revela que -supuestamente- la cantante es amante de Rafael N.

La ex esposa de Rafael N asegura que Mariana Seoane mantenía una amorío con el músico, mientras este estaba casado con ella.

Mariana Seoane -de 47 años de edad- niega tajantemente ser amante Rafael N y así se lo hizo saber a Gustavo Adolfo infante.

El periodista contó en De Primera Mano, que Mariana Seoane le envió un mensaje para desmentir que tenga una relación con Rafael N.

“Mariana Seoane me mandó un mensaje (...) pero dice que eso no es cierto y que la señora está ardida porque las cosas no le han salido y que por eso la están atacando a ella”

Gustavo Adolfo infante