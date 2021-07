Érika Zaba pide que se arreglen en privado las diferencias de OV7

Ante la confusión de los fans de OV7, Érika Zaba nuevamente confirmó que existen problemas en la agrupación musical; sin embargo, se negó a revelar el por qué.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Érika Zaba se dijo triste por las diferencias que existen dentro del grupo musical, mismas que desea se arreglen como ha pasado anteriormente.

“Estoy muy triste porque no me gusta tener estas diferencias con los que siempre he considerado mis hermanos”, expresó así como intentó tranquilizar a los fans de OV7.

“¿Qué si tenemos problemas? Sí”, citó y recordó que han pasado por situaciones parecidas a lo largo de 30 años de carrera por lo que espera que éstos se arreglen pero en privado y no en público.

Aclaró que no revelará la razón de los problemas ya que lo más importante es que se reanude la gira por el 30 aniversario de OV7, que hace unos días se canceló.

Y asegurando que ella anhela regresar a los escenarios y dar lo mejor de sí, le pidió a sus fans tener paciencia y confiar en que todo saldrá bien.

“Nunca duden del enorme amor, agradecimiento, respeto y cariño que tenemos hacia ustedes, ojalá pronto estemos anunciando la gira”, finalizó la cantante insistiendo que OV7 no se ha acabado .

Cabe recordar que la cancelación de la gira de OV7 se confirmó días después de darse a conocer que Lidia Ávila y M´Balia se enfrascaron en una pelea por la orientación sexual de la hermana de Kalimba.

Por supuesto, Lidia negó ser homofóbica así como mostró su respeto por la comunidad LGBT+ pues son su principal público.

Érika Zaba se enfoca en proyectos personales tras ruptura de OV7

Aunque hasta el momento ninguno de integrantes de OV7 ha revelado el por qué de los problemas de la agrupación, se sabe que cada uno está enfocado en sus proyectos personales.

Érika Zaba continúa creando contenido para su canal de YouTube así como está dedicándose a su familia.

Hace unos días recordó en la plataforma de videos el día de su boda con casó Francisco Ontiveros que tuvo lugar el 1 de julio de 2017.