Mariana González parece estar enterada del paradero de Vicente Fernández Jr. y es que desde que se dio a conocer su “desaparición” no ha mostrado preocupación.

Por el contrario, estar alejada de Vicente no es razón suficiente para que ‘La Kardashian mexicana’ haga a un lado sus múltiples actividades.

Mariana se concentra en sus negocios, en sus actividades políticas y en consentir a sus fans con sexys fotos de sí misma en bikini...

Sí, la novia de Vicente Fernández Jr. publicó en su cuenta de Instagram una nueva foto que muestra sus voluptuosas curvas apenas cubiertas con un diminuto bikini negro.

La razón fue atraer la atención de sus miles de seguidores para compartirles el siguiente proverbio árabe:

No Digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes porque... Quien dice todo lo que sabe, quien hace todo lo que puede, quien cree todo lo que oye y gasta todo lo que tiene, muchas veces, dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede.

Mariana González Padilla. Empresaria y modelo