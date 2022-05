A casi dos años del nacimiento de su hijo Lucca, Mariana Echeverría revela cuál fue el día más difícil siendo mamá. La famosa se ha mostrado muy feliz con su maternidad; sin embargo, también ha enfrentado momentos muy complicados.

Con motivo de la celebración del Día de las Madres 2022, Mariana Echeverría decidió compartir que no ha sido fácil el proceso pues desde su embarazo vivió momentos difíciles.

Mariana Echeverría siempre se ha mostrado muy abierta con sus seguidores sobre su vida privada. En entrevista para el programa Hoy, la famosa confesó que se ha sentido discriminada por su físico.

El 8 de abril del 2020, Mariana Echeverría sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encontraba embarazada. Desde el primer momento se mostró muy feliz junto a su esposo el futbolista Óscar Jiménez.

A través de sus redes sociales, Mariana Echeverría compartió con gran emoción el proceso de su embarazo. Con varias fotografías fue compartiendo cómo iba creciendo su pancita.

Pero no todo su proceso de embarazo fue felicidad, pues Mariana Echeverría pasó un momento muy complicado que puso en peligro la vida de su hijo.

En este Día de las Madres 2022, Mariana Echeverría recordó en sus Instagram Stories cuál ha sido el día más difícil siendo mamá.

En la imagen se puede ver a Mariana Echeverría recién operada cuando aún se encontraba embarazada. Sin embargo, recordó que tanto ella como su hijo fueron muy guerreros.

En la imagen, Mariana Echeverría se refería a la cirugía que se tuvo que realizar por una apendicitis. A través de las redes sociales, la famosa pidió oraciones a sus seguidores y es que la operación era riesgosa para su hijo y ella.

A poco más de 7 meses de embarazo, Mariana Echeverría se mostró preocupada por el proceso que le tenían que realizar.

En ese momento Mariana Echeverría externó que se encontraba intranquila por la vida de su bebé, pero la operación fue un éxito.

“Estoy a punto de entrar a una pequeña cirugía, mala leche porque con tantos años que tengo de vida y no me dio apendicitis y ahora que estoy embarazada me dio… Nada más pido sus oraciones para que todo salga bien”

Mariana Echeverría