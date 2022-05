Mariana Echeverría cuestiona que se le siga dando gran importancia a la imagen física pues señaló que es momento de terminar con todos los estereotipos sobre cómo debería de lucir una persona.

Al borde del llanto, Mariana Echeverría confeso que se ha sentido discriminada por su físico y destacó que ella no puede tener el cuerpo físico de otras celebridades que lucen espectaculares.

Mariana Echeverría confesó que fue censurada al compartir una fotografía en la incitaba al amor propio. La famosa lamentó que hayan quitado su publicación pues destacó que solo quería resaltar la importancia de amarse sin importar el físico.

Mariana Echeverría ha alcanzado gran popularidad gracias a su participación en el programa ‘Me Caigo de Risa’. En la emisión ha mostrado su gran capacidad para la comedia.

En diversas ocasiones Mariana Echeverría ha promovido el amor propio, señalando que sin importar el físico es importante quererse con todos tus defectos y virtudes.

En entrevista para el programa Hoy, Mariana Echeverría reconoció que no es un tema ajeno para ella pues recordó que ella también ha sido discriminada por su físico.

Al borde del llanto, Mariana Echeverría confesó que las personas esperan que todas las personas del espectáculo tengan cuerpos espectaculares como los que lucen Maribel Guardia o Angelique Boyer.

Sin embargo Mariana Echeverría señaló que ella no es de esa manera ya que no cuenta con esa genética, por lo que siempre a apoyado la idea de amar el cuerpo como es.

“Yo no soy así, no tengo esa genética o a lo mejor no me ha dado tiempo de operarme las bubis o lo que sea, pero aún así amen su cuerpo”

Mariana Echeverría