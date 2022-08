Mariana Echeverría decide no hacer nada con las personas que robaron su casa pues confía en las autoridades y destaca que ha decidido darle vuelta a la página.

Fue el pasado 27 de julio que el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que Miguel Herrera fue víctima de robo en su casa en la Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista el entrenador de Tigres rentaba la propiedad al arquero del Club América, Óscar Jiménez de 33 años de edad y su esposa Mariana Echeverría de 38 años de edad.

Sin embargo, Mariana Echeverría confirmó que habían robado su casa, pero desmintió que la propiedad le pertenezca a Miguel Herrera.

Mariana Echeverría reveló que ladrones entraron en su casa cuando ella y su esposo Óscar Jiménez no se encontraba en su casa.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Echeverría destacó que no podía hablar mucho del robo ya que las autoridades ya se encontraban haciendo las investigaciones.

En medio de las especulaciones sobre la cantidad que les habían robado, Mariana Echeverría realizó una transmisión en vivo en donde habló sobre cómo se encuentra tras ser víctima de la delincuencia.

“El domingo de la semana pasada se metieron a mi casa a robar, afortunadamente no estábamos y lo digo porque no sabemos que consecuencias pueda tener que nosotros estemos adentro de la casa y se metan”

Mariana Echeverría señaló que al final solo se quedó en perdidas materiales, ya que afortunadamente nadie se encontraba en su casa.

En su video, Mariana Echeverría recalcó que tenían cámaras por lo que la policía tiene las imágenes de las personas que entraron a su casa a robar.

Mariana Echeverría destacó que lo primero que hizo fue acudir a las autoridades para presentar su denuncia.

Durante su conversación, Mariana Echeverría reconoció que fue un trauma saber que habían entrado personas ajenas a su casa pues invadieron su privacidad.

Mariana Echeverría recordó que no tenía mucho que se acababan de mudar por lo que con su esposo Óscar Jiménez tomaron la decisión de quedarse en la casa.

Sobre los reclamos que ha tenido por publicar todo lo que hace, Mariana Echeverría señaló que son cosas de su trabajo ya que ella vive de la publicidad.

Mariana Echeverría puntualizó que aunque se siente impotente de no haber podido hacer nada, tampoco se puede quedar con la idea de ya no salir por el miedo de que puedan entrar a robar.

“Es una impotencia no haber podido hacer nada, pero tampoco te puedes quedar con eso de no voy a salir de vacaciones porque se van a meter a robar a mi casa”

Mariana Echeverría señaló que las autoridades ya se encuentran investigando pues no se tiene el registro del ingreso de esas personas a su fraccionamiento.

En el video Mariana Echeverría destacó que alguien deberá de pagar, pero ella se lo deja en las manos de las autoridades pues no piensa hacer nada.

Mariana Echeverría reconoció que han sido días muy complicados, pero se siente feliz de que su familia esté bien.

En su transmisión en vivo, Mariana Echeverría señaló que los delincuentes se llevaron cosas muy valiosas sentimentalmente.

Sobre las cantidades que se han mencionado en algunos medios, Mariana Echeverría señaló que no es lo que se maneja pues no contaban con esa cantidad de efectivo.

“Y aclarando un poco no había 400 mil pesos en la caja fuerte, las cosas materiales que se llevaron dentro de la caja superaban el valor junto con lo que no estaba afuera, dinero si había, pero no cantidad tan grande, había solo de emergencia, pero los valores personales sí sumaron eso y más de las cosas que se llevaron”

Mariana Echeverría puntualizó que dejará este tema atrás ya que debe de estar fuerte para su familia.

En el video Mariana Echeverría señaló que van a seguir trabajando y agradece que no les haya pasado nada.

Después de agradecer todos los mensajes de apoyo, Mariana Echeverría destacó que confía en que la policía pueda agarrar a los delincuentes para que otras personas no sean víctimas de ellos.

“Yo confío en la policía para que agarren a los culpables y ya no por mí, a mi no me van a regresar nada para que no vuelva a suceder ni a mí ni a nadie”

Mariana Echeverría