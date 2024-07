Para tranquilidad de Irina Baeva finalmente se aclaró si Juan Osorio pensaba reemplazarla en Aventurera con María León.

Rumor que surgió tras el debut de Irina Baeva como la nueva Aventurera pues para su mala fortuna, hasta el momento, su baile no ha gustado por lo que audiencia pide a Juan Osorio rescatar la puesta en escena con María León.

Supuesto que no se cumplirá y no lo dice el productor sino la misma actriz y bailarina mexicana.

María León (@marialeon / Instagram )

María León niega que Juan Osorio la buscó para reemplazar a la Aventurera más criticada

En un encuentro con la prensa, la actriz y bailarina María León -de 38 años de edad- aclaró que en ningún momento tuvo un acercamiento con Juan Osorio para ser Aventurera, puesto que hoy tiene Irina Baeva.

“No, no, jamás, nunca hubo un acercamiento de parte del señor”, dijo María León y enseguida explicó que el productor de televisión nunca pensó en quitar a Irina Baeva para darle el protagónico de Aventurera a ella.

“No, esto fue del público que me echo muchas porras y lo agradezco y me siento muy amada y muy querida, pero no hubo acercamiento”, insistió y tras explicar que el rumor se creo entre el público, aseguró respetar a sus compañeros del medio.

María León no traicionará a Alejandro Gou

Por otro lado, aunque no lo dijo con palabras, María León dio a entender que no traicionará al productor Alejandro Gou -de edad desconocida- ya que está contenta y agradecida por trabajar con él.

Actualmente, María León forma parte de la obra de teatro Jesucristo Superestrella, puesta en escena que inició en octubre del año pasado.

Por ello, Alejandro Gou fue el primero en desmentir que la bailarina se uniría a Aventura, así como aprovechó la polémica para desenmascarar a Juan Osorio.

Alejandro Gou asegura que el productor de televisión no sabe los códigos que existen entre productores de teatro por lo que, tal vez, por esa razón le robó bailarines.

Resulta que Juan Osorio les dobló el sueldo a bailarines para que se integraran a Aventura y se las ingeniaran para hacer lucir a Irina Baeva.