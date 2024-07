Juan Osorio se equivocó al creer que la belleza de Irina Baeva y la polémica a su alrededor serían suficientes para llenar el teatro donde actualmente se presenta Aventurera.

Resultó todo lo contrario, a Irina Baeva pocas personas la quieren ver en su papel de Aventurera y es que las críticas del público y de los periodistas no son buenas.

Por su poca habilidad en el baile y en el canto a la actriz rusa las críticas la están despedazando, lo que la tiene triste desde el primer día de su debut.

Aventurera, con Irina Baeva (Agencia México)

¿Irina Baeva está triste? Aventurera solo habría vendido 35 boletos en su primera función

De acuerdo con lo informado en Venga La Alegría, la primera función de Aventurera fue vista por aproximadamente 35 personas, lo que molestó a Juan Osorio y entristeció a Irina Baeva.

“Esto afecta a todo mundo, más a ella, no es ‘todo se me resbala’, para nada” Juan Osorio

Según, el productor de televisión Juan Osorio -de 67 años de edad-, nadie merece ser juzgado tan severamente ya que antes que todo está la calidad humana por lo que no piensa dejar fuera a Irina Baeva ya que no le gustaría que le hicieran lo mismo.

Juan Osorio (Venga La Alegría )

Tal declaración da a entender que Irina Baeva -de 31 años de edad- continuará en Aventurera, pero se contratará a otra actriz para alternar mientras la actriz rusa se continúa preparando.

Decisión que incluye un riesgo ya que Irina Baeva pidió al público tres meses más para convertirse en una vedette, pese a que desde hace algunos meses ensaya la coreografía a diario y por al menos 6 horas según declaró la propia.

Sin admitir que la actriz no es la Aventurera que mexicanos esperaban, el productor de televisión se negó a hablar de la baja venta de boletos.

Fracaso de Aventurera es culpa de Irina Baeva, pero también de Juan Osorio

Mientras que Juan Osorio asegura no dar tanto peso a las críticas contra Irina Baeva y Aventurera ya que vienen de gente que no es experta, le recuerdan que el público es quien sostiene y hace crecer un espectáculo.

Asimismo culpan a Irina Baeva del fracaso de Aventurara al no ser una bailarina, pero también a Juan Osorio, quien dicen es buen productor televisivo pero no un productor de teatro.

“Él se dejó llevar por una cara bonita y, no papi, no era solo una carita, también tenía que bailar e Irina no fue”,

“NO es culpa de las críticas, es culpa del productor que NO tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo una obra”, “Irina es buena actriz, pero no bailarina, desde los ensayos pudo darse cuenta, no está ciego”,

“Zapatero a su zapato. Juan Osorio hace novelas no obra de teatros”, “Es que no baila nada”, expresan entre comentarios.