A pesar de que María José y Kalimba han trabajado juntos en varios proyectos, la cantante deja claro que no tienen una relación tan cercana.

Y por tanto no mete las manos al fuego por Kalimba, sobre todo ahora que el famoso está siendo acusado por Melissa Galindo de acoso sexual.

Sin embargo, tampoco lo señala, María José, de 47 años de edad, simplemente se deslinda de Kalimba, de 40 años de edad.

En una entrevista que el programa Venga La Alegría le realizó a la cantante, periodistas quisieron sabe su sentir sobre las acusaciones al integrante de OV7.

Por lo que sin más, La Josa declara:

“He estado con Kalimba en diferentes proyectos, no he hablado con él…o sea, no, mi relación con él nunca ha sido de ¿qué onda negrito, cómo amaneciste hoy? No, pero sí hay un cariño, hay un respeto, no sé absolutamente nada”

María José