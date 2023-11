María Antonieta de las Nieves -de 72 años de edad- confesó que tiene ganas de tener novio y no podrás creer a quién ya le echó el ojo.

A cuatro años de la muerte de su esposo Gabriel Fernández, María Antonieta de las Nieves reveló en entrevista que se siente muy sola.

Ante ello, María Antonieta de las Nieves dijo estar abierta al amor nuevamente, aunque ya no está dispuesta a casarse otra vez.

Su mayor interés, dijo María Antonieta de las Nieves, es tener a alguien con quién compartir su tiempo, por lo que habló de dos hombres con los que le gustaría hacerlo.

Uno de ellos quedó viudo hace cuatro meses y fue pareja de una de sus amigas; el otro fue un galán de telenovelas que al parecer es el amor platónico de María Antonieta de las Nieves.

Maria Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" (Agencia México)

María Antonieta de las Nieves revela que sí estaría dispuesta a ser novia del ex de Talina Fernández

Cuando un grupo de reporteros le preguntó a María Antonieta de las Nieves si estaría dispuesta a rehacer su vida con José Manuel Fernández, exnovio de Talina Fernández, la actriz causó gran sorpresa con su respuesta.

“Puede que, puede que. No estoy tan grande como Talina... pero también soy divertida, soy una viejita divertida, a lo mejor le gusto”, comentó la intérprete de ‘La Chilindrina’.

Pero, María Antonieta de las Nieves mencionó a otro hombre con el que le gustaría más iniciar un noviazgo, pues le atrae mucho.

María Antonieta de las Nieves, la ‘Chilindrina’ (@lachilindrina_oficial / Instagram)

María Antonieta de las Nieves confiesa que quiere todo con Otto Sirgo... menos boda

El afortunado es el actor originario de Cuba, Otto Sirgo, de 76 años de edad, quien parece gustarle tanto que hasta le pidió ayuda a los reporteros para que le digan sobre su interés en él.

“Señor Otto Sirgo, si usted está viendo una de estas cámaras y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo, no doy mucha lata”, comentó la actriz.

Sobre lo que esperaría de su noviazgo con Otto Sirgo, María Antonieta de las Nieves dijo no ser muy exigente pues, esencialmente, sólo busca a un hombre que le haga compañía.

“Con eso me conformo, con ver la tele, agarrarle la manita, que nos vayamos al cine y a tomar un café”.

María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina” (Tomada de video / YouTube)

Lo único que María Antonieta de las Nieves dijo ya no estar dispuesta a hacer, con Otto Sirgo ni con algún otro hombre es volver a casarse.

La actriz dijo que su negativa es porque eso ya no se usa, pero lo que no está dispuesta a evitar es vivir con Otto Sirgo.

“No, cada quien en su casa, no. ¿Para qué lo quiero? Amor de lejos es de pensarse, no, no, no. Yo lo quiero junto a mi, agarrados de la manita, pero sin un papel de por medio”.

María Antonieta de las Nieves dijo sentirse tan sola que tan pronto como encuentre un hombre de entre 60 y 70 años, libre para iniciar un noviazgo, ella tomará la oportunidad.