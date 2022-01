Serie de la ‘Chilindrina’ fue cancelada, revela María Antonieta de las Nieves

La serie de la ‘Chilindrina’ fue cancelada, reveló María Antonieta de las Nieves, quien meses anunció el próximo desarrollo de la emisión que estaría escrita por ella.

A unas semanas de haberse contagiado de Covid-19, María Antonieta de las Nieves contó las vicisitudes que pasó por un falso positivo, tras haberse recuperado de la enfermedad.

Asimismo, la intérprete de la ‘Chilindrina’ dio a conocer qué hará durante los próximos meses tras la cancelación de su serie.

En entrevista para ‘Ventaneando’, María Antonieta de las Nieves, la ‘Chilindrina’, dijo sentirse muy bien tras superar el Covid-19.

Ante ello, hizo un llamado a la gente a aplicarse las vacunas contra el Covid-19, pues afirmó que gracias a ellas la enfermedad fue muy leve en su caso y hay ‘Chilindrina’ para rato.

Sin embargo, contó que el Covid-19 sí le hizo pasar un mal momento cuando se disponía a viajar a Estados Unidos, pues una de tres pruebas que se realizó salió positiva.

Por fortuna, dijo María Antonieta de las Nieves, otro test confirmó que ya estaba libre de la enfermedad y ya se encuentra en EU, donde retomará el trabajo.

Meses atrás, María Antonieta de las Nieves dio a conocer con gran felicidad que el público podría ver una serie sobre la ‘Chilindrína’.

¿Es por ese proyecto que María Antonieta de las Nieves viajó a Estados Unidos? La actriz rechazó este escenario, revelando que el desarrollo de la serie fue cancelado:

Cuando los conductores del programa le comentaron a la ‘Chilindrina’ que podía buscar nuevos inversores para que sí se haga realidad su serie, la actriz contó que de momento no puede.

Uno de los motivos, dijo María Antonieta de las Nieves, es que realizará una gira por Estados Unidos con el ‘Circo de la Chilindrina’.

El otro motivo es que quiere cumplir su compromiso con la empresa que ha invertido en el circo y luego ya verá la forma de que su serie siga desarrollándose:

“No es que no la quiera hace [la serie], es que no puedo ahorita porque no me gusta quedar mal con las empresas con las que estoy trabajando, entonces, si ya me comprometí todo este año a estar con esa empresa, pues con esa empresa voy a estar, si Dios quiere que esté bien de salud”

María Antonieta de las Nieves, la 'Chilindrina'