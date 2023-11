María Antonieta de las Nieves le hizo propuesta amorosa a Otto Sirgo, pero él ya la bateó y esta es la razón.

El 15 de septiembre de 2019, María Antonieta de las Nieves se enfrentó a la muerte de su esposo Gabriel Fernández.

A pesar de que sigue en duelo por la muerte de su esposo, María Antonieta de las Nieves quiere darse una nueva oportunidad en el amor y ya le echó el ojo a Otto Sirgo.

María Antonieta de las Nieves -de 72 años de edad- le envió un cariñoso mensaje a Otto Sirgo, pues le interesa una relación con él.

Pero hay malas noticias, pues el corazón de Otto Sirgo tiene dueña y es su esposa Maleni Morales, quien murió en noviembre de 2020.

Otto Sirgo se sorprendió con las declaraciones de María Antonieta de las Nieves -de 76 años de edad- y hasta le dio risa.

“Yo ahorita todavía no estoy para una relación y dentro de un año voy a estar menos, porque yo no estoy buscando nada”

El actor no está negado al amor, pero aún no es tiempo y reconoce María Antonieta de las Nieves siente empatía con él por que ambos son viudos.

“Si de repente un día llega algo, bueno alguien y me mueve el tapete, yo no me voy a oponer, pero no lo voy andar buscando, para nada”

Otto Sirgo