María Antonieta de las Nieves no soporta a Gustavo Adolfo Infante y se negó a compartir foro con él; Esto ocurrió en Sale el Sol tras la queja de la actriz.

No es la primera vez que una actriz se niega a compartir el mismo foro que Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- y en esta ocasión fue María Antonieta de las Nieves quien no lo quiso ver ‘ni en pintura’.

La actriz acudió al programa Sale el Sol para promocionar una serie, pero pidió a la producción que Gustavo Adolfo Infante no estuviera presente y él aceptó.

El programa Sale el Sol estuvo a punto de cancelar una entrevista con María Antonieta de las Nieves -de 74 años de edad- tras negarse a estar en el mismo espacio que Gustavo Adolfo Infante.

El periodista reveló este suceso en su canal de YouTube y en el programa De Primera Mano, donde aseguró que aceptó retirarse de Sale el Sol para la entrevista con la actriz.

Pero no fue todo, pues sus compañeras Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad- y Ana María Alvarado, de 55 años de edad, se solidarizaron con él y también se salieron del foro.

“Esta mañana en Sale el Sol estaba la señora Suana Alexander y la señora María Antonieta de las Nieves invitadas por una serie (...) María Antonieta dijo: ‘Si está Gustavo yo no quiero entrar’ yo dije no pasa nada, yo me salgo. Oyó Joanna y dijo: ‘Si tú te sales, yo me salgo también porque somos un equipo”.

Gustavo Adolfo Infante