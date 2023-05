Margarita Portillo le responde a Roberto Palazuelos con video Andrés García, pero nadie le cree y así se lo demuestran en las redes sociales.

A un mes de la muerte de Andrés García a los 81 años de edad, el nombre del actor se volvió tendencia luego de que Roberto Palazuelos reveló que el famoso quería matar al hijo de Margarita Portillo por robarle más de un millón de pesos.

Tras las declaraciones de Roberto Palazuelos -de 56 años de edad-, Margarita Portillo no dudo en responderle al compartir un video de Andrés García.

Sin embargo, las personas siguen sin creerle a Margarita Portillo y solo aumentaron las críticas en su contra por exhibir al actor aunque ya no esté con vida.

El pasado 4 de abril el mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se confirmó la muerte de Andrés García a los 81 años de edad.

Andrés García murió en medio de rumores que señalaban que su distanciamiento con sus hijos era por culpa de su esposa Margarita Portillo.

Aunque Andrés García siempre defendió a su esposa, Roberto Palazuelos volvió a arremeter en contra de Margarita Portillo al afirmar que el famoso quiso matar a su hijastro luego de que le robó una fuerte cantidad de dinero.

Cansada de todos los ataques en su contra, Margarita Portillo compartió un video de Andrés García en donde hablaba sobre Roberto Palazuelos.

Margarita Portillo señaló que había tomado la decisión de publicar el video luego de que vio las declaraciones que había realizado en su contra Roberto Palazuelos.

En su publicación, Margarita Portillo puntualizó que hasta el momento se había mantenido al margen ya que estaba pasando su duelo con la esperanza de que las decisiones de Andrés García se cumplieran.

“Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso”

Margarita Portillo explicó que el video lo grabó por órdenes de Andrés García ya que esperaba ese tipo de declaraciones por parte de Roberto Palazuelos.

Incluso Margarita Portillo señaló que Roberto Palazuelos no quiso estar a lado de Andrés García cuando más lo necesitaba.

“Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó”

En el video que compartió Margarita Portillo, se escucha a Andrés García refiriéndose a unas declaraciones de Roberto Palazuelos.

Andrés García señaló que había escuchado a Roberto Palazuelos decir que Margarita Portillo le metía ideas en la cabeza.

De manera contundente Andrés García le pidió a Roberto Palazuelos que no se meta con Margarita Portillo, pues no tendría por qué hablar de ella.

“Beto no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público”

Andrés García