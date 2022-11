Margarita Portillo exhibe a Leonardo García por pedirle dinero a su papá Andrés García y le cuestiona sobre cuándo le ha ayudado con sus gastos médicos.

Tras el polémico comunicado de Leonardo García de 49 años de edad entornó al estado de salud de su papá Andrés García de 81 años de edad, Margarita Portillo rompió el silencio y de esta manera le respondió.

En medio de todas las críticas que recibió, Margarita Portillo cuestionó a Leonardo García por mandar el comunicado cuando nunca se ha preocupado por la salud de su papá e incluso reveló que fue el actor quien lo corrió de su festejo por sus 80 años.

Andrés García con su esposa Margarita Portillo (Agencia México)

Margarita Portillo asegura que Andrés García es el que le ha impedido a Leonardo García visitarlo

Desde mediados del 2022, Andrés García ha preocupado a sus seguidores luego de que su salud se ha visto mermada tras haber sufrido una caída y haber sido diagnosticado con cirrosis.

En los últimos días, Andrés García volvió a ser tendencia luego de que se reveló que el actor nuevamente habría tenido un declive en su salud por una sobredosis de cocaína.

En medio de la preocupación de sus seguidores, Leonardo García compartió un comunicado en donde habría arremetido en contra de la esposa de Andrés García, Margarita Portillo.

Tras todas las especulaciones, Margarita Portillo concedió una entrevista a Ventaneando en donde le respondió a Leonardo García y lo exhibió por pedirle dinero a Andrés García.

En videollamada, Margarita Portillo señaló que Leonardo García se encuentra mintiendo pues es él quien no ha ido a ver a su papá Andrés García.

“No, Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas, porque su tía estuvo aquí y ella Rosita me había comunicado que Leonardo venía el jueves, que venía con su actual novia que tiene cuatro hijos, y luego que venía siempre el viernes y luego supe que Sandy su mamá dijo que no iba a venir porque su gato tenía un tumor y se estaba muriendo” Margarita Portillo

Margarita Portillo señaló que Leonardo García había quedado en ir, pero nunca llegó, aunque una de sus tías le había pedido que se fuera a ver a Andrés García pues se encontraba mal.

“Yo pensé que era una broma, pero después vi en las redes sociales de Leonardo que no era una broma y simplemente no vino. Su tía Rosita le había dicho que cuando viviera, viniera a ver a su padre a saludarlo, despedirse de él solo. De tal manera era la gravedad de la salud de Andrés” Margarita Portillo

Durante su conversación, Margarita Portillo destacó que hasta ese momento ella había tenido buena relación con Leonardo García a e incluso lo había consolado en muchas ocasiones.

“Yo nunca he tenido un problema hasta este momento con Leonardo, siempre hemos llevado una buena relación, siempre lo apoyé. Ha recibido llamadas mías de consuelo, cuando ha colgado llorando por la forma en la que su padre lo ha tratado” Margarita Portillo

Sobre si ha impedido que Leonardo García visite a su papá, Margarita Portillo señaló que ha sido el propio Andrés García quien le ha dicho a su hijo que no vaya a verlo.

“Andrés si le ha impedido, le dice a veces que no lo quiere ver o que mejor no venga, en muchas ocasiones. Aquí en mi casa Leonardo siempre fue bienvenido, nunca me llamó, tenemos el WhatsApp abierto” Margarita Portillo

Margarita Portillo dejo en claro que Leonardo García se encuentra mintiendo en su comunicado.

“A mí Leonardo nunca me llamó, nunca vino, nunca tocó la puerta, todo lo que dice es mentira” Margarita Portillo

Margarita Portillo no cree que Leonardo García haya pagado un médico para que vea a Andrés García

Margarita Portillo señaló que Andrés García se molestó mucho al conocer el comunicado de Leonardo García, pues sabe que no es verdad.

“Ayer estaba tan molesto, porque enseguida me avisan de ese comunicado y estaba tan molesto que de viva voz le manda un mensaje a Leonardo y ese mismo mensaje va a subir a sus redes” Margarita Portillo

Durante su conversación, Margarita Portillo destacó que Leonardo García jamás le ha pagado nada de su tratamiento a su papá.

“Que yo sepa, o Andrés que aclare o que diga si Leonardo alguna vez ha pagado una consultade algún medico o una caja de aspirinas para su padre, yo quiero saber eso” Margarita Portillo

Margarita Portillo señaló que no cree que Leonardo García le haya pagado a un médico para que visite a Andrés García pues incluso reveló que no se hace cargo de su mamá Sandra Vale.

“Porque hasta la fecha Sandy, la mamá de Leonardo, le sigue pidiendo dinero a Andrés que Leonardo no le da dinero, que no tiene dinero. No creo que nunca Leonardo se haya ocupado de llevar a un médico y que lo haya pagado, pero lo dejo abierto a que mi esposo lo pueda aclarar” Margarita Portillo

Sobre la pelea entre Leonardo y Andrés García, Margarita Portillo señaló que lleva años sus diferencias y así lo han mostrado en diversas ocasiones.

“Esto tiene toda la vida, que platique Leonardo porque su papá en el cumpleaños 80 que mi hijo le hizo un festejo y pagó todo y fue invitado, por qué su papá terminó corriéndolo como siempre de la reunión” Margarita Portillo

Margarita Portillo destacó que ya no quería hablar de Leonardo García pues sabe que es el hijo de Andrés García y siempre trató de mantener una buena relación.

“No quiero hablar más al respecto porque es él hijo de mi esposo, yo siempre fui muy cuidadosa en mantener esa buena relación con ellos. No me gusta que se metan conmigo porque yo no me meto con nadie” Margarita Portillo

Andrés García y Leonardo García. (Especial)

Margarita Portillo exhibe a Andrea García por pedirle dinero a Andrés García para ir a verlo

Al ser cuestionada sobre Andrea García, Margarita Portillo señaló que Andrés se enojó con ella porque se puso a dar entrevistas luego de que solo se comunicó una sola vez con él.

“Andrea le llamó un día, pero Andrés después de hablar con ella me dijo ‘bloquéala, no quiero hablar con ella’, y me lo dijo Andrés porque no le gustó después de que Andrea estuviera poniéndose a dar entrevistas, cuando durante 10 años nunca se paró por aquí” Margarita Portillo

Margarita Portillo incluso reveló que Andrea García le había pedido dinero a Andrés García para que lo fuera a visitar, pues señaló que no tenía la manera de pagar el vuelo y eso le molestó al actor.

“Porque Andrea le dijo ‘ay, papá, es que yo quisiera ir a verte, pero no tengo dinero, si tuviera dinero tomaba un avión e iba a verte’, entonces Andrés dijo ‘toma esta, porque está esperando a que yo diga sí te mando dinero como siempre para que vengas, y ya no’” Margarita Portillo

En su plática, Margarita Portillo señaló que le molesta que metan a su hijo cuando lo único que ha hecho es ver por su padre Andrés García.

“Me molesta mucho aparte que se metan con mi hijo, ¿qué tiene que ver mi hijo?, cuando mi hijo lo único que ha hecho es tener atenciones y cariño y cuidados para el que es su padre que es Andrés García” Margarita Portillo

Margarita Portillo señaló que aunque su hijo no ha podido estar presente, de inmediato les ofreció su ayuda para lo que pudieran necesitar.

“Mi hijo cuando supo lo que estaba pasando dijo mamá te acabo de hacer una transferencia, lo que se ofrezca, habló con su papá” Margarita Portillo

Andréa García y Andrés García (Instagram)

Margarita Portillo dice que Leonardo García le debería estar agradecida por lo que ha callado

Margarita Portillo señaló que Leonardo García en lugar de atacarla debería de agradecerle por no decir lo que ha pasado con Andrés García.

“Leonardo debería agradecer mi silencio y la prudencia con la que me he estado conduciendo, él sabe a lo que me refiero” Margarita Portillo

Sobre la fotografía en la que aparece Andrés García en una ambulancia, Margarita Portillo señaló que Leonardo García sabe quién la filtró pues a él le llegó antes de que saliera en los medios de comunicación.

“Esa foto de las ambulancias la filtró alguien relacionado con la Cruz Roja, no la subí yo. Leonardo debería de decir a él quién se la mandó, porque a Leonardo le llegó antes que, a mí, él sabe quién la filtró” Margarita Portillo

Margarita Portillo puntualizó que Leonardo García está consciente de todas las cosas que se ha callado para no afectar a Andrés García.

“Leonardo sabe las cosas que he callado de lo que he vivido a lado de su padre, al cual amó profundamente, pero lo he sufrido profundamente también. Leonardo lo sabe y he callado y son cosas que él debería agradecer” Margarita Portillo

Visiblemente molesta por la manera en la que la habían hecho quedar, Margarita Portillo destacó que Leonardo García le ha pedido dinero a su papá Andrés García.

“En Semana Santa yo sé que Leonardo también le pidió dinero a su papá que porque (…) no le habían pagado y le iban depositar y no sé cuánto” Margarita Portillo

Leonardo García (Leonardo García Instagram @leonardogarciaof)

¿Cuál es el estado de salud de Andrés García?

Margarita Portillo puntualizó que afortunadamente Andrés García ya se encuentra mejor, pero debe de seguir con algunos cuidados para evitar una recaída.

“Andrés esta delicado pero estable, ya no esta grave. Pero me parte el corazón porque come muy poquito, puede caminar con su propio pie, no lo puedo tener sin oxígeno” Margarita Portillo

Sobre porqué nunca vivió con Andrés García, Margarita Portillo señaló que fue el propio actor quien lo quiso así pues quería hacer de las suyas.

Pero dejó en claro que Andrés García va seguido a su casa pues se siente cómodo ahí e incluso se queda en su habitación.

“Nunca viví con él, siempre tuve mi casa y él la suya, porque es decisión de Andrés, porque es el estilo de vida que eligió Andrés para poder hacer de las suyas y hacer de su vida un papalote y Leonardo sabe cómo siempre fui tratada. Vivo muy cerca de Andrés, estoy a 20 minutos, digo porque Andrés vive lejísimos” Margarita Portillo

Al ser cuestionada sobre la herencia de Andrés García, Margarita Portillo destacó que no hay una gran fortuna pues ya muchas de sus cosas se vendieron.

Margarita Portillo dejó en claro que afortunadamente a Andrés García no le falta dinero ya que pudo vender sus propiedades y de esta manera se pueden pagar sus gastos médicos.

“Andrés ya vendió, el rancho se lo regaló a mi hijo, y El Castillo ya lo vendió, y gracias a Dios y a la ayuda de mi hijo, porque a pesar de los esfuerzos de otra persona que echó abajo el negocio que ya tenía Andrés para venderlo, pero mi hijo Andrés encontró a otro comprador y gracias a eso a Andrés no le va a faltar dinero, Andrés está recibiendo una cantidad mensual y con eso estamos pagando lo que se necesite” Margarita Portillo

En su conversación, Margarita Portillo lamentó que Andrés García no haya podido aclarar todo esto porque aún no puede hablar, pero esperan que pronto lo puedan hacer.

Margarita Portillo aprovechó para mandarle un mensaje a Roberto Palazuelos y lo tachó de tener actitudes de un niño de primaria.

“A Roberto que Dios lo bendiga, porque nunca voy a olvidar lo gentil que fue para conmigo en el pasado, pero su comentario parece de niño de primaria, le aconsejaría que tome un curso de ortografía, de caligrafía o de lectura (…) le mando bendiciones” Margarita Portillo