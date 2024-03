Marcela Mistral de 35 años de edad acusa a trabajadoras del hogar de rateras tras la desaparición de 2 smartphones en casa de Poncho de Nigris.

Marcela Mistral insinuó que sus empleadas domésticas trataron aparentemente de robar un par de celulares de sus hijos.

En video relató que tuvo que ‘voltear la casa’ para encontrar los teléfonos, pues no aparecían por ningún lado, acusando a sus trabajadores de haberlos ocultado.

Sin embargo, en redes sociales, criticaron a la esposa de Poncho de Nigris de 47 años de edad.

Por expresar que sus trabajadoras habían robado algunas pertenencias de sus hijos.

Marcela Mistral volvió a dar de qué hablar al insinuar que dos de sus empleadas domésticas le trataron de robar dos celulares que les había regalado a sus hijos.

A través de historias en su cuenta de Instagram, la esposa de Poncho de Nigris relató que tuvo que ‘voltear la casa’ para encontrar los teléfonos de sus hijos.

Porque no aparecían por ningún lado, acusando a sus trabajadoras de haberlos ocultado o robado.

A través de redes sociales, la influencer relató que sus hijos tienen dos celulares exclusivamente para jugar con algunas aplicaciones pues no tienen línea telefónica.

Sin embargo, al querer dárselos no los encontró en el sitio en el que usualmente están.

Después, Marcela Mistral relató que encontró los aparatos escondidos en un cajón de una manera muy sospechosa.

Luego de pedirle ayuda a sus empleadas domésticas para encontrar los celulares.

Estas le dijeron que ninguna los había guardado o visto, incluso aseguraron que Marcela Mistral los tomó.

La respuesta de las empleadas domésticas causó el enojo de Mistral, pues ella afirma que “tiene muy buena memoria”.

Incluso, señaló que, si sus trabajadoras se lo hubieran pedido, les habría dado un celular.

Pues se considera una buena empleadora con la gente que realmente se compromete en su trabajo.

“Es más fácil que me lo pidan, (que me digan) ‘Oiga señora, necesitó un celular porque el mío anda fallando’ (y yo les diría) Claro que sí. Nada me cuesta ir y comprar uno sencillo. Claro que sí con la gente que se compromete, con la gente que me demuestra su lealtad”

Marcela Mistral