Manelyk González, la influencer de 34 años de edad, se ofendió por un comentario subido de tono, pero por las razones incorrectas.

Las celebridades han convertido a las redes sociales en sus nuevas herramientas para impulsar su fama, aunque esto también tiene su lado negativo, como lo está comprobando Manelyk González.

Inconfrome con un comentario, Manelyk González hizo público su descontento en Twitter, lo que expuso su ignorancia sobre el doble sentido manejado por los mexicanos.

Así, Manelyk González se convirtió en blanco de burlas, aunque muchos que dicen conocerla, afirman que más bien es una estrategia para facturar más en la web.

El domingo 16 de abril, Manelyk González publicó una queja en Twitter que dejó a todos preguntándose si su malestar era verdad o sólo una estrategia para ganar más notoriedad en redes.

La publicación de Manelyk González incluyó una serie de fotos en las que se le posando en la playa, con un traje de baño de dos piezas que deja al descubierto su tonificado cuerpo.

Manelyk González acompañó la publicación con un texto en el que se queja del comentario que alguien le hizo, aparentemente, respecto a su cuerpo:

“Un hombre comentó una foto mía y puso ‘se me hace gorda’, o sea hombres, es neta?? Estoy más flaca que nunca!! Gorda de donde? En serio que no los entiendo”.

La queja de Manelyk González generó decenas de comentarios, entre los que destacaron aquellos que se mostraron incrédulos y burlones.

¿Por qué? Porque Manelyk González pareció no entender el doble sentido del comentario, que lejos de referirse a su peso corporal, tiene una connotación sexual.

Fue así que comenzaron a surgir diversos memes en los que Manelyk González no quedó muy bien parada:

Sin embargo, muchos fans de Manelyk González presumen que su supuesta inocencia respecto al doble sentido del comentario que la ofendió es pura estrategia.

¿Para qué? Precisamente, para que Manelyk González sea tema de conversación y en una de esas, hasta tendencia en las redes sociales.

Esto le permitiría a Manelyk González aumentar su influencia en la web y, entre otras cosas, obtener más patrocinios.

“Esta no la compro. Esta si es click bait. Tienes bastante camino recorrido como para no conocer el significado de tan longeva frase”; “Si no supiera que vienes de Acapulco Shore y con tu bagaje cultural e historia de vida que has compartido, te explicaría, pero como conozco todo eso de ti, tengo en claro que te estás haciendo la ingenua por likes. Eres más barrio y buena para los albures que maiiistro de obra”

Usuarios de Twitter