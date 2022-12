Luego de sufrir una aparatosa caída que la alejó temporalmente de la pantalla chica, Manelyk González vuelve a ponerse de pie y, claro, regresó a los eventos sociales y próximamente la veremos en Las Estrellas bailan en Hoy.

Esta semana, Manelyk González, de 33 años de edad, fue vista en la boda de su compañera Violeta Isfel, de 37 años de edad, con quien ha entablado una gran amistad pese a que cuando se conocieron tuvieron algunas diferencias.

Luciendo un jumpsuit verde azulado, Manleyk González se dijo emocionada de haber presenciado la unión, así como descartó su paso por el altar al menos en los próximos meses.

Manelyk González y Potro Caballero (@manelyk_oficial / Instagram)

Manelyk González se niega al matrimonio

Y es que Manelyk González tiene muy claro que ahorita está difícil tener pareja ya que no tiene mucho tiempo libre, pero sobre todo ve muy lejana la posibilidad de encontrar a su hombre ideal.

“Con que llegue el valiente que no le de miedo de ser mi novio, creo que con eso me doy por bien servida”, dice la influencer entre risas para posteriormente asegurar que los hombres ven en ella “la vara muy alta”.

No obstante, el tema del matrimonio es lo que menos le preocupa pues considera que antes las mujeres soñaban con llegar al altar, pero hoy las cosas han cambiado.

“El sueño de ahora es ser una mujer líder, trabajadora, que al contrario, no le tenga que pedir nada a nadie, que no tenga que tener un marido y solo estirar la mano, eso ya pasó de moda, ahora es ser una mujer chingona, trabajadora, eso para mí es el sueño de hoy” Manelyk González

Potro Caballero y Manelyk González (Agencia México)

Manelyk González le huye al matrimonio por el machismo que existe en México

Sincerándose un poco más, Manelyk González da por hecho que el machismo complica todo en una relación, por ello le huye al matrimonio.

“El machismo en México sigue siendo elevado, los hombres prefieren tener una mujer sumisa que hagan lo que quieren, que no digan nada, que no trabajen” Manelyk González

No obstante, consciente de que todos los hombres no son iguales y que las cosas han ido cambiando, admite que sí le gustaría casarse aunque si le dan a elegir entre una boda o tener hijos, elige la segunda.

“Preferiría tener hijos a gastarme un mundo de plata en una boda, claro que si me caso con alguien estúpidamente millonario no me importa, pero primero hay que encontrarlo”, bromea la también modelo.