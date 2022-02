Manelyk González rompe su amistad con Celia Lora por Alicia Machado, así lo reveló la ex integrante de Acapulco Shore en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Sincerándose en el espacio que se le concedió en el programa “El minuto que cambió mi destino”, Manelyk González aseguró que fue Celia Lora quien dio por terminada su amistad.

“Era amiga mía, ya no quiere ser mi amiga”, dijo y reveló que el motivo de la ruptura fue porque a Celia Lora le molestó que Manelyk González se hiciera amiga de Alicia Machado dentro de “La casa de los famosos”.

Por lo que ‘Mané' dijo no entender cómo es que Celia Lora, siendo una persona que creció frente a reflectores debido a que sus padres son famosos, no entienda como se manejan los realities shows.

“No sé que quería que hiciera, yo me fui con todo a ganar, no hacer enemigos por ella”, dijo para dejar claro que perfectamente sabía que Celia Lora no era muy querida por los integrantes del reality de Telemundo.

Celia Lora (captura de pantalla)

Manelyk González tacha de controladora a Celia Lora

Asimismo, Manelyk González reprobó que Celia Lora sea muy controladora con sus amistades: “(Es de) no le hables a nadie, tú eres de mi bolita, ¿porqué le hablas a ella?”

Destacó que a su parecer la actitud de Celila Lora es muy infantil pues le ha estado enviado mensajes de texto para decirle que es un maldita por hablarle a Alicia Machado y asegurar que su fama se la debe a ella.

Celia Lora, Manelyk González, Karime (Instagram/@celi_lora)

“Me ha dicho de lo que me voy a morir, traicionara, maldita, haces todo por dinero, bájate de tu tabique, no sabes hacer nada, creciste por mí, hiciste por mí, llegaste por mí”, señalamientos de los que se burla pues asegura que ella alcanzó la fama por su esfuerzo y su trabajo.

Finalmente, Manelyk González dice no echar de menos a la que se decía su amiga: “pero bueno no me quiere hablar, no le voy a rogar la amistad a nadie”, concluye.