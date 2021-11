Celia Lora calificó como “un gran error” haber entrado a ‘La casa de los famosos’ (VIDEO)

La entreteimer y modelo mexicana Celia Lora calificó como “un gran error” haber entrado a ‘La casa de los famosos’, durante una entrevista.

Este jueves, Celia Lora fue invitada especial del programa ‘Chisme no Like’, en donde confesó que se arrepiente de haber formado parte de ‘La casa de los famosos’.

Luego de que el conductor Javier Ceriani cuestionara a la hija de Alex Lora, sobre el trago más amargo que le dejó ‘La casa de los famosos’ ella respondió de tajo: ‘entrar’.

Celia Lora también aceptó que, a pesar de que no suele arrepentirse de nada, su participación fue el error más grande de toda su vida.

Celia Lora en "La casa de los famosos" (Captura de pantalla / La casa de los famosos)

“Gran, gran error de mi vida haber estado, y mira que yo no me arrepiento de nada en esta vida, pero sí fue un gran gran error haber estado en ese lugar”, contó.

“Y bueno, pues hoy me dan mucha risa mis noticias”, agregó Celia Lora.

Luego de que los conductores hablaran sobre los pleitos que tuvo con la ex Miss Universo Alicia Machado, dentro de la casa, Celia Lora dijo entre risas, “Alguien que fue trending topic hoy porque fue a cantar a un cumpleaños”.

Celia Lora aseguró que ya no trabajaría en proyectos como ‘La casa de los famosos’, pues explicó que no favoreció a su carrera, “Realities que ya no pienso hacer, hay que pensar más y qué conviene más”, declaró.

Celia Lora se integrará a televisora estadounidense

Elisa Beristain reveló también durante la entrevista que Celia Lora otorgó a su programa, que está en pláticas para integrarse a una cadena de televisión estadounidense.

Asimismo, Celia Lora formará parte de un nuevo proyecto, en la misma red de distribución, “En uno que sí vale la pena”, explicó.

La también influencer continúa trabajando en plataformas como Only Fans, y genera contenido para su canal de YouTube, en el que cada semana recibe figuras como Kunno, ‘Doña Margara’ y Roger González.

Mientras tanto, la hija del vocalista de El Tri, comparte su día a día a través de su cuanta oficial en Instagram, donde actualmente cuenta con casi 10 millones de seguidores.