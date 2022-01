¿Manelyk González está estrenando romance? Esto sabemos

La creadora de contenido Manelyk González, hizo una publicación en redes sociales, que podría revelar que está estrenando romance; esto es lo que sabemos.

Recordemos que Manelyk González terminó su relación con el ex integrante de Acapulco Shore, Jawy Méndez, a mediados del año pasado.

Sin duda, el rompimiento de Manelyk González y Jawy Méndez, causó polémica y dividió opiniones en redes sociales.

Aunque supuestamente terminaron en los mejores términos, la ruptura se vio envuelta en especulaciones.

Jawy y Manelyk (@jawy_acashore)

Cabe señalar que la separación entre Manelyk González vino acompañada de intentos de reconquista por parte de Jawy Méndez.

Por su parte, Manelyk González dejó claro, con declaraciones en ‘La casa de los famosos’ e historias en Instagram, que Jawy Méndez la engañó y manipuló.

Constantemente, Manelyk González envía indirectas en redes sociales, que podrían ir dedicadas a Jawy Méndez.

Pese a ello, Manelyk González ha dicho más de una vez, que actualmente se encuentra en la mejor etapa de su vida.

Manelyk González (Instagram/@manelyk_oficial)

Recientemente celebró su cumpleaños con un viaje, en el que dijo haber estado rodeada de la gente correcta. ¿Se referirá a un nuevo galán?

Manelyk González podría estar estrenando romance

Manelyk González subió un video a su cuenta en Instagram, haciendo lyp sinc del tema ‘Suerte’ de Paty Cantú.

“Esa soy yo, la que aguanta patanes por ser tan buena”, interpreta Manelyk González con gran entrega, probablemente en referencia a Jawy Méndez.

“Mis amigos me regañan porque me enamoró de cualquiera, y apareciste tú para cambiar mi suerte, ya me está encantando conocerte”, agrega.

Manelyk González (Instagram/@manelyk_oficial)

Aunque en la descripción del revelador audiovisual, Manelyk González dejó claro que no tenía dedicatoria, utilizó emojis de changuito cubriendo su cara.

Los emoticones de changuito, se utilizan para indicar que existe un secreto, también es indicio de que no se quiere hablar sobre algún tema.

Manelyk González configuró la publicación, para que ninguno de sus seguidores o amigos pudiera reaccionar a la publicación.

Sin embargo, la influencer, ha repetido constantemente, que se encuentra feliz y con la gente adecuada, lo que podría apuntar a que conoció a algún galán.

Manelyk González continúa trabajando y compartiendo con sus fans a través de su cuenta en Instagram, donde cuenta con 13 millones de seguidores.