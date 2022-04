Manelyk González dice que es lógico que Yuri haga comentarios homofóbicos porque ya es una persona mayor, por lo que no se puede cambiar su manera de pensar.

En diversas ocasiones Yuri ha sido fuertemente criticada por hacer comentarios homofóbicos. Y es que la cantante ha recibido el apoyo de la población LGBT desde que inició su carrera.

Algunas celebridades como Lyn May han cuestionado que Yuri se exprese de esa manera, pues considera que debe de ser más congruente con sus acciones y sus palabras.

Tras las constantes críticas que recibe por sus comentarios, Yuri reveló que está consciente de que “parte de la comunidad” LGBT no la quiere, pero destacó que no es toda la población.

En entrevista con varios medios, Yuri destacó que en diversas ocasiones sus comentarios han sido tomados como malintencionados, pero subrayó que no tiene nada en contra de la población LGBT.

Tras la controversia que se ha generado con la cantante, Manelyk González fue cuestionada sobre esta situación y aseguró que para ella es lógico que Yuri se exprese de esa manera pues es una persona mayor.

Manelyk González destacó que Yuri solo ha expresado el pensamiento de una mujer de su edad, por lo que no se le puede juzgar.

“Para mí es lógico, no tiene 20 años la señora, por mucho que este con la comunidad tiene un pensamiento de su edad”

En entrevista para el programa Hoy, Manelyk González señaló que sus comentarios no quieren decir que no apoye a la población LGBT, sino que ella viene de otra época.

“Esta bien, no esta mal, no significa que no apoye a la comunidad, simplemente es otra era, época, son pensamientos diferentes”

