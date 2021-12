Yuri se pronuncia tras ataques por comentarios homofóbicos

La cantante de pop Yuri se pronunció tras los ataques de algunos internautas por los comentarios homofóbicos que ha hecho.

Recordemos que han sido varios comentarios los que ha hecho Yuri en contra de la comunidad LGBT, pues, supuestamente por ser cristiana, los homosexuales van en contra de sus valores.

En 2016 se dijo en contra de la adopción homosexual: “Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto, quiero ser muy clara”, dijo como preámbulo en una entrevista para CNN.

“En México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable”, agregó Yuri.

Yuri, cantante. (Esteban Hernández / Cuartoscuro)

Recientemente Yuri otorgó una entrevista al Escorpión Dorado para su programa de YouTube, donde también expuso su molestia ante los homosexuales.

Durante la entrevista, El Escorpión Dorado cuestionó a Yuri sobre sus relaciones amorosas en el pasado. La cantante confesó que cuando era joven tuvo muchos novios y hasta relaciones abiertas.

El youtuber preguntó a Yuri si si alguno de ellos resultó ser ‘gay’, y ella respondió que sí; detalló que fue ‘horrible’ enterarse de la situación.

El Escorpión Dorado bromeó le preguntó a Yuri: ‘¿Te ardió?’; en seguida dijo, ‘No, no me ardió; me preocupé y me fui a hacer unos análisis’.

Asimismo, Yuri apareció en el programa de telerrealidad ‘La más draga’, y los fanáticos del show expusieron su molestia, pues calificaron como “hipócrita”, el que se presente en un programa que es sobre la comunidad LGBT, misma que critica.

En la final del programa, Yuri fue llamada “hocicona” por el conductor Roberto Carlo, debido a sus comentarios de homofobia.

Sin embargo, tras la polémica, Yuri ha intentado reivindicarse, tras los ataques en Twitter.

“Gracias amigo es real lo que dices, si odiara tanto a la comunidad, ¿Por qué iría a La Más Draga? Me la pasé padrísimo”, respondió a un usuario, luego de que este asegurara que Yuri odia a la comunidad.

Yuri se pronuncia tras ataques por homofobia

Durante una entrevista, Yuri fue cuestionada sobre las críticas hacia su persona por los comentarios en contra de la comunidad LGBT.

Yuri intentó evadir el tema y respondió riendo con nerviosismo: “Déjalo ahí, déjalo de verdad ahí y no menees las aguas”.