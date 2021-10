Maite Perroni: ¿Cuál es su opinión sobre el intercambio de parejas?

La serie de “El juego de las llaves” va ganando cada vez más popularidad, pues además de la sorprendente trama, hay personalidades como Maite Perroni, Sebastián Zurita o Alejandra Guzmán, lo que la hace aún más atrayente.

Por su parte, “El juego de las llaves” trata sobre un grupo de amigos que llevan años de conocerse y deciden incursionar en el intercambio de parejas.

Esto a su vez, ha desatado gran polémica entre los espectadores, quienes no dudan en expresar sus comentarios acerca de practicar el intercambio de parejas.

En esta ocasión, Maite Perroni, quien da vida a Adriana Romero en esta controversial serie, habló sobre sus opiniones acerca del estilo de vida swinger; es decir el intercambio de parejas.

Fue en una entrevista para San Diego Red que Maite Perroni aclaró que, a pesar de actuar en una serie que narra las consecuencias que pudiera llegar a tener esa dinámica, ella no se animaría a llevarlo a cabo en su vida personal.

De acuerdo con la actriz, le gusta poder cuidar de la energía que se tiene como pareja; así como de su vínculo y de su espacio, así que no se imagina haciéndolo.

“En pareja me gusta que seamos solamente él y yo. Me gusta que podamos cuidar nuestra energía, nuestro espacio y nuestro vinculo; por lo que no me imagino en una dinámica como tal”

Maite Perroni