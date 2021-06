Ex de Maite Perroni publica indirecta sobre infidelidad a Claudia Martín

La polémica sobre el supuesto trío conformado por Maite Perroni, Andrés Tovar y Claudia Martín sigue tomando fuerza al punto que está por iniciarse una batalla legal.

Maite Perroni no dejará que la llamen “roba maridos” por lo que está por entablar una demanda en contra de Claudia Martín por daño a su imagen .

Guillermo Pous, abogado de la integrante de RBD, explicó, a través de Ventaneando, que nunca existió un trío amoroso ya que Andrés Tovar y Claudia Martín no tenían relación pese a estar casados.

“No existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental, por lo cual no está impedida de manera absoluta o moral o éticamente para relacionarse con nadie. Por otra parte, el señor Tovar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa, por lo cual, jamás existió esta tercería como lo quiere hacer notar la señora Martín”

Guillermo Pous, abogado de Maite Perroni