Madre de Ana de la Reguera fue hospitalizada

Para Ana de la Reguera esta semana no ha sido fácil y es que su madre Nena de la Reguera fue hospitalizada debido a problemas con su presión arterial.

Propiamente la madre de Ana de la Reguera, a través de su cuenta de Instagram, puso a sus seguidores al tanto de su salud: “Ayer fui a dar al hospital”, informó.

“La presión hasta arriba, con razón no me sentía bien”, explicó Nena de la Reguera junto a una foto de sí misma con bata y acostada en una cama de hospital.

Nena de la Reguera (@nenissima13 / Instagram)

Nena de la Reguera creyó que moriría

“Me sentía como un globo demasiado inflado a punto de explotar, como una llanta que se pasa de aire a punto de reventar”, explicó Nena de la Reguera a modo de broma.

Y tras asegurar que creía que moriría , detalló los síntomas que experimentó: “sintió el pecho oprimido, oídos sordos y dolor de cabeza”.

De acuerdo a los análisis que le realizaron, Nena de la Reguera llegó al hospital con una preocupante presión de 120/222.

No es la primera vez que Nena de la Reguera sufre por la presión arterial, por lo que ya está familiarizada con medicamentos que tratan este malestar.

“No me cambiaron las medicinas, me hicieron análisis y me mandaron a estar quieta, y a estar tranquila”, finalizó desean que pronto pueda retomar sus actividades.

Al respecto, sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes motivadores así como le desearon una pronta recuperación y de paso le mandaron besitos sanadores.

“Te abrazo querida”, “Nena, te queremos tanto. Por favor, cuídate”, “Que te mejores”, “Seguro haz tenido muchas emociones últimamente, cuídate”, le expresan.

¿Ana de la Reguera estuvo con su mamá al momento de la hospitalización?

Hasta el momento la actriz Ana de la Reguera no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, en redes sociales ha compartido fotos de sí misma en la playa.

Razón por la que sus fans creen que Ana de la Reguera se encuentra vacacionando al lado de sus amigos, por lo que no habría estado con su madre al momento en que la hospitalizaron.