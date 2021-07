Ana de la Reguera no se hace cirugías porque sufre de cicatrización queloide

Ana de la Reguera, de 39 años de edad compartió sus secretos para cuidarse, y lucir hermosa y joven, y reveló por qué nunca se ha sometido a cirugías plásticas.

“Me cuido la piel; desde muy chiquita no me asoleo, me hago faciales, tampoco tomo, ni fumo, duermo bien y me desmaquillo antes de dormir”.

Señaló que lo más arriesgado que se ha hecho en la piel son los “Peelings (técnica de exfoliación para eliminar manchas, marcas y pequeñas arrugas), faciales y lásers, que provocan que se te renueve la piel. Eso lo hago seguido, así como las radiofrecuencias, las cuales provocan que la dermis se tense, y son para que no pierda firmeza”.

Dijo que no se puede hacer el plasma por que sufre de cicatrización queloide, y por lo mismo nunca ha podido operarse, pues no cicatriza bien. Añadió que si algo se tuviera que operar no seria el busto ni las pompis, como cualquier otra mujer hubiese elegido, sino sus orejas ya que le hubiera gustado ser menos orejona.

Con información de TVNotas.