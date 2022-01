Lyn May ve bien que famosas se involucraran con narcos porque ahora son millonarias y asegura que ellas no tienen nada que ver con las acciones de sus parejas.

El libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández ha causado gran controversia luego de que reveló la supuesta relación de celebridades con personas vinculadas con el narcotráfico.

Lyn May aseguró que si las famosas tuvieron una relación con un narcotraficante no hay problema, ya que ahora cuentan con una gran fortuna.

Lyn May (Lyn May/Instagram)

Lyn May manda mensaje a famosas que aparecen en el libro de Anabel Hernández

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Lyn May habló sobre la controversia que ha generado el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández.

En el libro Anabel Hernandez revela la supuesta relación de varias celebridades con personas vinculadas con el narcotráfico. Entre los nombres relevantes que aparecen en el libro están:

Ninel Conde

Galilea Montijo

Isabela Camil y Sergio Mayer

Alicia Machado

Andrés García

“Platanito”

Charly García

Arleth Terán

La Chiva o Silvia Irabien

Lyn May aseguró que si las famosas tuvieron una relación sentimental con narcotraficantes no tiene nada de malo ya que ellas no eran responsables de los actos de su pareja.

“Yo pienso que si ellas vivieron, fueron amantes o esposas, el caso es que ellas no tienen nada que ver, tú no vas a saber lo que hace tu marido, no” Lyn May

En el video Lyn May destacó que si lo hicieron es algo bueno ya que ahora tienen una gran fortuna y no necesitan trabajar.

“Yo digo que si lo hicieron pues qué bueno porque ahorita son millonarias, ya no tienen que trabajar ni nada” Lyn May

Lyn May les aconsejó a las famosas involucradas no hacer caso de las críticas y hablar bien con sus hijos para que no les afecten este tipo de comentarios.

“Que no les afecte, que hablen con sus hijos bien, que digan ‘eso quedó en el pasado’, ya esta gente (los narcotraficantes) hasta se murió, ya ni las cenizas quedan, como dice la canción. Si hay lana, que le entren, qué tiene, el dinero es el dinero” Lyn May

Lyn May confiesa que tuvo interés por ‘El Chapo’ Guzmán, pero Kate del Castillo se lo ganó

Durante su conversación con el programa ‘De Primera Mano’, Lyn May reveló que en muchas ocasiones fue contratada para amenizar fiestas de narcotraficantes.

“Sí me han contratado y he trabajado para ellos también y muchas veces, pues yo trabajo, cobro y me voy, y me tratan muy bien” Lyn May

Lyn May confesó que a ella siempre le gustó ‘El Chapo’ Guzmán, pero Kate del Castillo se lo ganó.

“He tenido enamorados narcos también, pero a mí me gustaba El Chapo, pero me lo ganó Kate (Del Castillo). Sí lo conocí, un día fui a trabajar a un lugar que tenía él, que casi eran las sillas de oro, todo era una cosa increíble, en Sinaloa” Lyn May

En el video Lyn May puntualizó que no se le pudo acercar pues no lo permitían.

“Muy padre todo, estaba yo feliz, pero no dejaban que nadie se acercara, yo le canté y todo, pero me lo ganaron, ya ves” Lyn May