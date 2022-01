Lyn May asegura J Balvin se molestó tras lanzar su canción ‘La Loba’, la cual es una respuesta al controversial tema ‘Perra’ del colombiano.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Lyn May aseguró que su canción ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento en el mes de diciembre.

Lyn May aseguró que J Balvin se encuentra enojado ya que ella le llama cabrón en su canción ‘La Loba’. Sin embargo la famosa destacó que no le importa porque ella seguirá defendiendo a las mujeres.

En octubre del año pasado J Balvin lanzó su canción ‘Perra’ la cual fue tachada de misógina y machista por lo que el video fue eliminado de Youtube.

Tras la controversia generada, Lyn May decidió lanzar el tema ‘La Loba’, el cuál es una respuesta a la canción de J Balvin.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Lyn May señaló que J Balvin se encuentra enojado con ella por la canción ‘La Loba’.

De acuerdo con Lyn May J Balvin se molestó con ella por que en su canción ‘La Loba’ le dice cabrón, sin embargo señaló que a ella no le importa ya que él primero atacó a las mujeres con su canción ‘Perra’.

Lyn May destacó que no entiende como J Balvin pudo lanzar una canción en contra de las mujeres cuando nació de una mujer.

En el video incluso Lyn May destacó que si J Balvin continúa ella seguirá respondiéndole pues siempre defenderá a las mujeres.

“Pero ya se enojó conmigo también, para qué anda haciendo esas cosas. Las mujeres se respetan, si nació de una mujer, que no chingue porque si no yo sí se la voy a mentar bien mentada. Me lo voy a chingar”

Lyn May aseguró que su canción ha tenido gran éxito a nivel mundial e incluso ya ocupa los primeros lugares.

En el video Lyn May se mostró muy agradecida por el apoyo que ha recibido su canción y pidió a las personas seguir apoyando a ‘La Loba’.

“Cada día me apoyan más, ya me tienen hasta arriba, con La loba, está triunfando La loba en todo el mundo, ya tenemos el primer lugar y eso me encanta y es doble festejo. La canción La loba con Lyn May y que la sigan apoyando porque está hasta el primer lugar ahorita”

