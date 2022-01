Lyn May se hace radical cambio de look (FOTO)

La actriz y vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, se hizo un radical cambio de look.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde Lyn May compartió con sus seguidores el cambio.

Lyn May reapareció en la red social, ahora rubia con luces, fleco y cabello corto.

Recordemos que anteriormente, Lyn May llevaba el cabello negro, largo y fleco corto, por lo que el cambio fue realmente radical.

“Guapísima con mi maquillista”, escribió Lyn May en la descripción de la fotografía con la que develó su nuevo estilo.

Lyn May (Instagram/@lyn_may_)

Asimismo, la actriz etiquetó a David Uribe Hernández, un reconocido maquillista mexicano.

Posteriormente, Lyn May compartió un video en la misma red social, en el que se encuentra haciendo una videollamada.

“Precioso, lo amo, lo amo, David se llama”, dijo Lyn May refiriéndose a su maquillista.

“Oye sí, está impresionante, te pediré los datos cuando ya ande por allá”, respondió la persona con la que platicaba Lyn May.

Al pie del audiovisual, Lyn May expresó gratitud a su maquillista por el cambio.

“Este es mi nuevo look, rubia. Gracias a mi maquillista”, escribió Lyn May.

Fans reaccionan al nuevo look de Lyn May

Luego de que Lyn May compartió a través de su cuenta en Instagram, un par de imágenes con un nuevo look, sus seguidores no tardaron en pronunciarse.

Entre los comentarios, algunos usuarios elogiaron la belleza de Lyn May.

“Preciosa mujer”, “Hermosa”, “Bellísima”, “Que bien te ves Lyn, nos gusta”, “Wow, Lyn, pensé que eras Kim Kardashian”, escribieron algunos fans.

Lyn May (Instagram/@uribedavid24)

Su maquillista también publicó el resultado y sus fans reconocieron el buen trabajo del artista entre los comentarios: “Wow”, “Talento”, escribieron.

Sin embargo, mientras algunos la compararon con Kim Kardashian, otros criticaron su cambio y el maquillaje que le aplicaron a la actriz.

“Un maquillaje imperceptible, casi carita lavada”, “Con los kilos de maquillaje, hasta mi abuelita de 100 años de vería de 20″, escribieron algunos ‘haters’.

Pese a las críticas, la vedette no respondió a sus detractores.

Lyn May (Instagram/@uribedavid24)

Lyn May continuó presumiendo su nuevo look a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde actualmente cuenta con casi 300 mil seguidores.