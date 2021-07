Lyn May se encuentra en medio de la polémica, luego de que en sus recientes entrevistas ha criticado a Belinda , Chiquis Rivera y Ninel Conde .

En una nueva entrevista, Lyn May arremetió en contra de Danna Paola pues además de asegurar que le copia en la manera en la que baila, también le pidió que se opere el busto.

Lyn May (Cuartoscuro)

Lyn May concedió una entrevista al programa ‘Chisme no Like’, donde se refirió a Danna Paola. Ahí la vedette destacó que la actriz le esta copiando en la forma de bailar.

Lyn May

“Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile”

En el video Lyn May criticó el físico se Danna Paola, pues incluso le pidió que se operará.

“Además no tiene nada, ¡está plana!, que se opere el busto porque no tiene nada. Además, canta medio así, no canta muy bonito que digamos”

Lyn May