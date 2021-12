Lyn May destapó un supuesto romance con Vicente Fernández, afirmando que el ‘Charro de Huentitán’ estaba tan cautivado por ella que llegó a irse “a los golpes por mí”.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Lyn May se dijo muy triste por la muerte de Vicente Fernández, ocurrida el pasado 12 de diciembre.

Al enterarse de su fallecimiento, dijo Lyn May, recordó los momentos que compartieron y así reveló el romance que habrían tenido en su juventud:

Lyn May destacó la gran pérdida que representa la muerte de Vicente Fernández para el mundo de la música y envió sus condolencias a la familia por el sensible fallecimiento:

Sin embargo, al seguir siendo interrogada sobre su romance con Vicente Fernández, Lyn May confirmó la relación y recordó la fama de mujeriego que tenía el cantante:

“Tuvimos una relación, pero, te digo, por respeto no puedo decir nada, yo pienso que todos sabíamos que era ojo alegre, y que teníamos relaciones con algunas compañeras también, no nada más yo… y trabajando juntos, ¡pues imagínate!”

Fue así que Lyn May se dejó de secretos y reveló que Vicente Fernández estaba tan prendado por ella que seguía demostrándole su afecto aun cuando la vedette ya estaba casada .

Esto provocó que en algún momento el esposo de Lyn May los descubriera siendo muy cariñosos y entonces Vicente Fernández terminó a golpes con el sujeto:

“Una vez yo estaba casada y él me abrazó, pero no se dio cuenta que venía mi esposo atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea. ¡A golpes por mí!, bueno, porque no se dio cuenta Vicente que mi esposo venía atrás de mi porque se quedó saludando, y cuando Vicente me tenía bien abrazada, besándome, vio aquel y se le fue encima”

Lyn May, bailarina exótica