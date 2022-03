Lyn May se “encabrona” por ser confundida con Laura León

Lyn May expresó su malestar con la prensa, luego de que al llegar a un evento la confundieran y le dijeran ‘La tesorito’, es decir, Laura León.

De forma molesta, la vedette contestó algunas preguntas a la prensa, para luego decir “me encabrona” que la confundan con alguien más, como sucedió ahora con Laura León.

Debido a que Lyn May llevaba una peluca rubia, le insinuaron que se asemejaba al look que ‘La tesorito’ ha manejado desde hace años.

Asimismo, Lyn May aseguró que tuvo sexo con Julián Jil en la película ‘Cerdo’.

Confunden a Lyn May con Laura León y la hacen explotar

Que Lyn May explotara por ser confundida con Laura León, no sería el primer conflicto que tiene ante las cámaras, pues años atrás causó controversia con Carmen Campuzano.

Ahora, en un encuentro con la prensa, en imágenes mostradas de ‘Sale el Sol’, Lyn May dijo “me encabrona”, pues platicó que al entrar al evento la llamaron Laura León.

Y es que la vedette llevaba una peluca rubia, que aunque era china, se asemejaba al look que Laura León ha manejado por años.

Laura León (@lauraleontv / Instagram)

La forma en que Lyn May contestó a la prensa dio a notar qué algo le sucedía; enseguida explicó todo lo que pasó.

“Me hicieron enojar cuando entré, que me dijeron -ahí viene la tesorito- y me choca, chingada madre, por eso, me puse de malas”. Lyn May, vedette.

Lyn May se describió como “noble y cariñosa”, sin embargo, subrayó “cuando me hacen bromas o me vacilan, me encabronan”.

Finalmente, Lyn May bromeó diciendo que ella tiene “dos tesoritos, el de atrás y el de adelante”.

Lyn May revela que tiene sexo con Julián Jil en ‘Cerdo’

Durante vario tiempo Lyn May y Julián Jil han promocionado la película ‘Cerdo’, en la que ambos son protagonistas.

Los rumores de un noviazgo entre ambos se desató, cuando Lyn May compartió una foto casi besando a Julián Jil.

Después se dio a conocer que todo era por promoción a ‘Cerdo’, la película en la que también dijo tiene sexo con Julián Jil.

Lyn May dijo “hicimos el sexo al final de la película”, y apuntó que se sacrificó porque la historia lo requería “la gocé, tiene paquetote”.