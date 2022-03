La actriz y modelo mexicana Carmen Campuzano, revivió cuando se peleó con la vedette Lyn May para burlarse del comunicado al Parlamento Europeo.

Recordemos que el Parlamento Europeo aseguró que México es el país más peligroso y letal para los periodistas.

Posteriormente el Gobierno de México estalló contra el Parlamento Europeo, en un comunicado.

Fue a través de su cuenta oficial en Twitter, donde Carmen Campuzano compartió su opinión, comparando el tema con su pelea con Lyn May.

“Ni mi pleito con Lyn May en La Oreja tuvo este nivel”, escribió Carmen Campuzano en un tuit, en el que también incluyó el comunicado del Gobierno de la República.

Tuit, Carmen Campuzano (Twitter/@la_campu)

Carmen Campuzano y Lyn May se pelearon por Andrés García

Lyn May y Carmen Campuzano se pelearon durante una entrevista en vivo que causó mucha polémica hace algunos años.

Recordemos que este conflicto comenzó por el supuesto amor que ambas tenían por el primer actor Andrés García.

Carmen Campuzano dijo haber escuchado los insultos que Lyn May dedicó a la modelo; aseguró que era una drogadicta.

Por su parte, Carmen Campuzano explicó que sí tenía un problema con las drogas, sin embargo, expuso estar en recuperación y expresó no entender el porqué de los ataques de Lyn May.

La ex reina de belleza se defendió y declaró que el público sabía a lo que Lyn May se dedicaba y aseguró que, a diferencia de ella, la vedette no tenía cómo defenderse.

Por su parte, Lyn May afirmó que la mayor parte del tiempo, la actriz estaba drogada, por lo que, supuestamente no tenía argumentos válidos.

“Si nada más te la pasas en hospitales drogada, todo el tiempo, que lástima me das, un mes bien y al mes siguiente de nuevo en el hospital porque ya se drogó”, dijo.

“Mejor deberías de comer bien y dejar tus adicciones porque ya eres un esqueleto rumbero”, le aconsejó Lyn May a Carmen Campuzano.

Cabe señalar que, hoy en día Carmen Campuzano concluyó su rehabilitación y ahora se dedica a apoyar a jóvenes a salir de las adicciones.