Tras enterarse del costo de los boletos para los conciertos del ‘Conejo Malo’ en México, que llegan hasta los 4.3 millones de pesos, Lyn May pregunta si Bad Bunny “coge muy bien” o por qué es tan caro.

Sí, nuevamente la vedette provoca la burla por sus declaraciones a la salida de foros Televisa, donde fue interceptada por un grupo de reporteros. Verás, aunque Lyn May no conoce al cantante de género urbano, habló del tema del momento.

Y es que esta semana, el nombre de Bad Bunny se volvió tendencia en redes sociales debido al alto precio de los boletos para los conciertos que ofrecerá en Ciudad de México y Monterrey a finales de este 2022.

Por lo que reporteros preguntaron a Lyn May si asistirá al concierto del cantante puertorriqueño: “No porque en primera ya no hay boletos y en segunda voy a estar grabando también”, respondió tajantemente.

Y aunque previamente aseguró que le gustaría colaborar musicalmente con él, confesó que no sabe quién es. “¿Qué hace? Yo no lo conozco”, dijo y cuestionó por qué son tan caros los boletos de su show: “¿Coge muy bien o qué?”.

Por supuesto, hay video de sus declaraciones:

No habrá serie de Lyn May por el momento

Por otro lado, Lyn May también confesó que regresó con miedo a los escenarios y es que continúan los contagios de Covid-19 y sus variantes, razón por la que se rocía constantemente con alcohol en lugar de desinfectante.

Así como adelantó que por el momento no está planeando la realización de su serie biográfica ya que da por hecho que la gente conoce todo de ella.

Lo que un reportero desmintió pues le aseguró que la gente quiere saber las cosas más escandalosas y picantes de su vida como, por ejemplo, sus amoríos.

Por lo que Lyn May no descartó la realización de la serie en algún momento aunque no será próximamente pues está llena de proyectos.

Próximamente la vedette viajará a Los Ángeles donde ofrecerá un par de shows y donde se quedará un tiempo pues asegura tiene varios contratos.