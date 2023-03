Lyn May revela que un hombre se le murió mientras tenían sexo y aunque ella intentó ayudarlo le revelaron que ya había fallecido y que no se podía hacer nada por él.

Tras la muerte de Irma Serrano ‘La Tigresa’, Lyn May -de 70 años de edad- hizo polémica sobre su muerte y aseguró que ella prefería dispararse antes de tener que permanecer conectada a una cama.

Sin embargo no ha sido la única declaración que ha causado controversia y es que sorprendió al confesar que un hombre se le murió mientras tenían sexo.

Lyn May después de las operaciones (Instagram)

¿Un hombre murió mientras tenia sexo con Lyn May?

El pasado 1 de marzo se dio a conocer la muerte de Irma Serrano ‘La Tigresa’ a los 89 años de edad. De inmediato varias celebridades enviaron sus condolencias a la familia de la actriz y cantante.

Tal fue el caso de Lyn May quien lamentó la muerte de Irma Serrano. Además de recordar cuando trabajaron juntas, la celebridad sorprendió al declarar que prefería dispararse antes de permanecer conectada a una cama.

Estas declaraciones sorprendieron a Elisa Beristain por lo que en el programa ‘Chisme no Like’ se quiso comunicar con Lyn May para preguntarle si lo que había dicho era cierto.

Lyn May no solo sorprendió al confirmar que estaba dispuesta a dispararse para no sufrir de una enfermedad larga, sino que además declaró que un hombre se le murió mientras tenían sexo.

Esto después de que Javier Ceriani le cuestionó si no le gustaría mejor morir mientras que estaba teniendo relaciones sexuales.

Lyn May de inmediato señaló que eso ya había vivido pues una de sus parejas falleció de esa manera.

“Eso sería lo mejor, ya eso me pasó una vez. Con una persona, si sentí bastante feo porque estábamos en el chaca chaca y le dio un infarto” Lyn May

¿Qué hizo Lyn May cuando se murió el hombre mientras tenían relaciones sexuales?

De inmediato los conductores le cuestionaron a Lyn May sobre lo que había hecho, pues está situación puede paralizar a cualquier persona.

Lyn May puntualizó que aunque intentó ayudar ya era demasiado tarde y no pudo hacer nada para salvarle la vida.

“Yo marque a recepción y que me ayudaran, pero el señor ya se había muerto” Lyn May

En ese sentido Lyn May señaló que ha vivido muchas cosas y por eso ha tenido que acudir a terapia para poder lidiar con todo lo que ha pasado.

“No fue nada agradable, tuve que ir al psiquiatra y tuve muchas pesadillas, no sabes lo que he pasado en toda mi vida” Lyn May