Lyn May pidió que se dejen de inventar chismes acerca de la “bombita” y advirtió a la novia de Vicente Fernández Jr.

A través de una exclusiva entrevista para Chisme No Like, la actriz dijo que no permitirá que en lo referente al estado de salud del cantante se hable mal de él.

“Qué no inventen” dijo Lyn May ante la cámara y mostró su lado más pícaro donde dejo ver que ese tipo de cosas no le interesan.

Además, de manera indirecta habría confirmado lo de la “bombita”, pero sin menciona el tema de forma directa.

Pedida de matrimonio de Vicente Fernández Jr. a Mariana González. (@marianagp01)

Lyn May todavia mantiene su buen humor

“Ese era un recurso para hacer lana”, menciona seriamente Lyn May, mientras sus labios brotan de sabiduría y honestidad.

A sus 70 años la vedette mexicana sigue teniendo ese humor tan característico y tan ácido con el que actuaba a una edad más joven.

“Se le revienta el huevo y luego, ¿qué va a pasar?” y se ríe para luego rematar con ”¡Qué no ma... qué no inventen! Te iba a decir una grosería”, dijo Lyn May en la entrevista con Chisme No Like.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. (@marianagp01)

“Ya no saben ni que decir para hacerse famosos”, finalizó Lyn May en la entrevista.

Entre broma y broma Lyn May asoma la verdad y daría un duro golpe hacía la novia de Vicente Fernández

Desde 2022 la influencer Marian González viene diciendo algunas falsedades acerca de Vicente Fernández Jr y así ella mencionó que al parecer su testículo no le funcionaba a la hora de la intimidad

“Pues todavía le funciona. Ahí tiene la bombita. Se aprieta un hue... y (sube)” mencionó la novia a través de un reality show.

Al parecer ahora Lyn May buscaría defender a Vicente Fernández Jr de los comentarios de su novia.

Ahora la actriz buscaría defender a la familia Férnandez bajo todas las de su poder y también desmentir aquello que quizás sepa.

La bombita de Vicente Fernández Jr volvería al ojo del huracán despues de lo dicho por Lyn May.

Ahora solo faltaría que Vicente Fernández Jr contesté directamente a Lyn May y a su novia.