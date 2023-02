Lyn May no lo necesita, pero le han ofrecido carretadas de billetes por una sola noche ¿ella aceptó? Esto contó la vedette.

Aunque usted no lo crea, Lyn May fue una de las bailarinas más cotizadas de los setenta y llegó a recibir regalos muy costosos.

Durante una entrevista con Imagen TV, Lyn May aseguró que le llegaron lujosos regalos como:

autos

abrigos de piel

joyas

Casas

La vedette de 70 años de edad, mencionó que se casó tres veces y cada uno de sus maridos le regaló una casa, para no recordar sus matrimonios anteriores.

Entre los admiradores que le llegaron a regalar lujosos objetos a Lyn May había políticos, empresarios y hasta personas del crimen organizado.

Lyn May siempre ha dicho que recibió invitaciones de todo tipo en su juventud: “A mí me regalaban joyas y el que me gustaba, me casaba”

Lyn May ha recibido ‘propuestas indecorosas’ a cambio de dinero

Una de las preguntas más frecuentes a Lyn May es si ha recibido dinero a cambio de pasar una noche con algún pretendiente.

Lyn May se sinceró con el programa De Primera Mano y reveló que sí le han hecho eses tipo de propuestas, pero ella no ha aceptado, hasta ahora.

“Me han propuesto cuando estoy trabajando en algún lugar, que quieren que vaya yo con ellos. No ¿cómo crees? Ya no, ya que me vaya a morir” Lyn May

La bailarina asegura que le han ofrecido grandes cantidades de dinero por un encuentro, pero ella no piensa aceptar.

“Me han ofrecido muchísimo dinero, claro, si no los de arriba, los meros, meros. A mí me gusta lo que mi cuerpo siente” Lyn May

Lyn May asegura que durante todas su carrera ha recibido costosos regalos, pero eso no la ha hecho perder el piso.

Lyn May (Instagram/@lyn_may)

¿Lyn May ha recibido propuestas de algunas mujeres?

La también actriz fue cuestionada si también ha recibido propuestas de mujeres y si ha pensado tener una relación con alguna de sus pretendientes femeninas.

“He tenido muchos regalos de mujeres, me han besado muchas mujeres, pero sin que me de cuenta, natural” reveló Lyn May.

A Lyn May no le molesta que las mujeres la besen, pues cree que es una muestra de cariño.

Según Lyn May, sí ha recibido propuestas indecorosas que involucran grandes cantidades de dinero, pero ella no acepta y asegura que ha ganado muy bien con sus shows, por lo que ni OnlyFans necesita.