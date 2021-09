Lyn May se despide de ‘Quiero Cantar’ porque no le gustaron las calificaciones de los jueces (VIDEO)

Hace varias semanas, Lyn May se unió al equipo del reality show “Quiero Cantar” del programa “Venga la Alegría”.

Desde entonces, Lyn May ha deslumbrado a todos los jueces y al público con sus sorprendentes presentaciones.

Sin embargo, en esta ocasión ocurrió algo distinto, que sin duda alguna, tomó por sorpresa a Lyn May.

Lyn May (Tomada de Video )

Lyn May baila “La Mucura” en VLA

En la emisión de este primero de septiembre de “Quiero cantar” la vedette hizo un número un tanto diferente a lo que los espectadores están acostumbrados a ver de su parte.

Se trataba de la canción “La Mucura”, en la que Lyn May realizó una coreografía entre varios hombres caracterizados de pachucos .

Lyn May lució un enterizo color rojo que dejaba ver su bikini color negro; además de sus sorprendentes curvas.

Lyn May (Tomada de video)

Lyn May recibe críticas de los jueces; ¿Renuncia a la competencia?

Al finalizar la presentación, llegó el turno de que la también actriz de cine pasara con Sergio Sepúlveda a escuchar la opinión de los jueces.

Pero tal parece que no fue lo que Lyn May esperaba.

De acuerdo con los jueces, Lyn May podía dar mucho más de sí misma en aquella presentación; además de que también les hubiera gustado escucharla cantar más.

Fue en ese momento que la vedette se molestó con los comentarios.

Incluso cuando Sergio Sepúlveda anunció que pasarían a ver la calificación del jurado, Lyn May se negó de forma contundente.

“¿Pues para qué las escuchamos? Si ya sabemos que no” Lyn May

Por su parte, Sergio Sepúlveda trató de convencerla, explicándole que necesitaban ver las calificaciones para hacer la suma.

No obstante, Lyn May decidió en ese momento que renunciaría a la competencia.

“No, yo ya me despido de ustedes, con mucho amor” Lyn May

Finalmente, Sergio Sepúlveda logró convencerla de escuchar las calificaciones, demostrándole que el público quería seguir disfrutando de sus presentaciones.

Fue de esa manera que los jueces pudieron señalar sus calificaciones, dándole un total de 28 puntos (siete cada uno).

Incluso Horacio Villalobos, quien es conocido por ser de los jueces más estrictos del concurso, le pidió a Lyn May que no se fuera.

No obstante, hasta el momento no se han dado más declaraciones al respecto; por lo que no se sabe si Lyn May continuará en el reality o no.