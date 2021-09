Lyn May se encuentra en medio de la polémica luego de que anunció que se encuentra embarazada. En medio de la controversia la cantante se habría mostrado muy feliz de participar en el reality ‘Quiero Cantar’.

Sin embargo, Lyn May se molestó con la producción de ‘Venga la Alegría’, pues considero que las calificaciones que recibió no fueron justas.

Lyn May (Tomada de video)

Lyn May molesta por las calificaciones que recibió en el reality ‘Quiero Cantar’

El primero de septiembre Lyn May causó gran polémica durante su participación en el reality ‘Quiero Cantar’ de ‘Venga la Alegría’. La vedette se molestó con los comentarios que recibió sobre su participación.

Desde su participación Lyn May amenazó con abandonar el reality ya que no le pareció las calificaciones que recibió. Sin embargo fue hasta este viernes que se confirmó que la vedette ya no continuaba en el programa.

A través del programa se presentó un video en el que se mostró a Lyn May muy molesta por las críticas que recibió. De acuerdo con la vedette ella recibe todo el apoyo del público para que le pongan esas calificaciones.

En sus declaraciones también cuestionó las calificaciones que recibió, pues señaló que tiene 40 años de trayectoria y no merece ser tratada de esa manera.

“El público me apoya, todo el mundo me apoya. Me dicen: ‘qué bonito cantaste’, ‘fuiste la mejor’. Pero me penen 7,7,7. Me levanto a las 5 de la mañana para que me pongan 7, por favor, tengo 40 años de carrera” Lyn May

Al no presentarse Lyn May, Pato Borghetti consideró que era una falta de respeto para los otros concursantes que también han estado sentenciados y se han presentados.

Sergio Sepúlveda fue el encargado de revelar que Lyn May ya no será parte del reality ‘Quiero Cantar’, ya que no se había presentado.

Aunque reveló que la apoyan y la quieren mucho, destacó que era una falta de respeto para sus compañeros. Pero no le cerró las puertas de ‘Venga la Alegría’.