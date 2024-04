A Lyn May nada ni nadie la detiene y es que una hater apareció en su Instagram para tirarle diciéndole que ya es hora de su retiro y la vedette no se limitó a responderle con el mismo veneno.

Se sabe que Lyn May -de 71 años de edad- no se queda callada ante periodistas y menos ante haters que critican que siga dando shows a su edad.

Sin embargo, Lyn May supo responder a esta hater y ahora todos sus fans están aplaudiendo la peculiar forma en que respondió.

Lyn May se enfrenta a hater con el mismo veneno que ella le lanzó

Famosa que diga que solo lee comentarios positivos en sus redes sociales miente y Lyn May fue la prueba de que algunas críticas de haters calan y dan ganas de contestarles.

Muy a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones donde a famosas les llueve hate y nunca responden, Lyn May dio un vistazo que a veces sí se ganan un ‘estate quieto’.

A través de su cuenta de Instagram, Lyn May compartió una fotografía con un atuendo de vedette, mismo que se cree forma parte de sus show.

A la fotografía donde Lyn May muestra el cuerpazo ocultando solo detalles íntimos, le colocó justamente una descripción sobre las críticas que ha recibido de mujeres, asegurando que ninguna es de alguien “con mejor cuerpo”.

“A lo largo de mi carrera, jamás me ha criticado una mujer con mejor cuerpo que yo ¿Qué raro no? Las más guapas siempre somos amigas y lo saben”. Lyn May, vedette.

Post de Lyn May que fue criticado por hater. (@lyn_may_)

Pero tal parece que ese comentario le llegó demasiado a una seguidora, que no dudó en escribirle a Lyn May pese a lo empoderada que se mostró.

En un breve comentario, la seguidora de Lyn May, le dijo que ya era tiempo de que se retirara.

“Hay que saber cuándo retirarse…. digo yo!”. Hater de Lyn May.

Sin embargo, no se percató que la empoderada Lyn May iba a leer su comentario y claro, le respondió con el mismo veneno que la hater le lanzó.

“También hay que saber con quien ir a hacerse las cejas”. Lyn May, vedette.

Hater le tira veneno a Lyn May y ella le responde igual. (Captura de pantalla)

Y es que quedó claro que como el perfil de la hater de Lyn May es público, se ganó un vistazo de la vedette y de ahí se inspiró para responderle.

Hater de Lyn May a la que le criticó las cejas. (Especial)

Fans de Lyn May aplauden la forma en que le respondió a la hater

Lyn May le respondió a una hater con el mismo veneno que le lanzó y esto fue algo que sus fans aplaudieron.

Solo se tiene que comprar el número de likes para darse cuenta quién se llevó el aplauso del público: Hater 114 me gusta vs Lyn May 3 mil 585 me gusta.

Pero no solo eso, sino que vedette se llevó varios comentarios de sus fans diciéndole que le dio bien y bonito.

Usuarios aplauden la respuesta de Lyn May a hater. (Usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Usuarios aplauden la respuesta de Lyn May a hater. (Usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Sin embargo, debes saber que la humillación pública no le bastó a la hater, pues incluso volvió a responderle a Lyn May con críticas a su rostro. Pero la vedette no cayó en el juego de dimes y diretes.

“Bueno de rostro... mejor que el suyo cualquiera jajajajaja”. Hater de Lyn May.