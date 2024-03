Durante una entrevista, Lyn May -de 71 años de edad- aseguró que llevará la copia de sus outfits a otro nivel.

Y es que, de acuerdo con Lyn May, demandará a una de las implicadas, una cantante estadounidense.

Pues a diferencia de las demás artistas que han copiado sus outfits, esta cantante incluso copiaría sus pasos de baile.

Cardi B, Lyn May, Karol G (Especial)

Lyn May demandará por la copia de sus outfits

A través de su cuenta oficial en Instagram, el lunes 4 de marzo de este 2024, Lyn May denunció que varias artistas le habían copiado sus outfits sin darle crédito.

Estas artistas a las que Lyn May que llamó “poco originales” serían:

Cardi B, de 31 años de edad

Megan Thee Stallion, de 29 años de edad

Anitta, de 30 años de edad

Madonna, de 65 años de edad

Karol G, de 33 años de edad

Shakira, de 47 años de edad

J-Lo, de 54 años de edad

Y durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad-, Lyn May aseguró que tras no haber recibido ninguna respuesta, llevaría la denuncia a otro nivel.

Pues le aseguró al periodista que demandaría a una de las implicadas, una que además de su ropa, le estaría copiando sus pasos de baile, la cantante y rapera estadounidense, Cardi B.

Hasta el momento, Lyn May no habría tomado ninguna medida, ni otorgado más detalles; sin embargo, el periodista le advirtió a Cardi B “chiquita, no te la vas a acabar”.

Usuarios apoyarían estilo de Lyn May

A pesar del gran parecido que existe entre algunos de los outfis de Lyn May y el de otras artistas, en redes sociales los usuarios aseguran que la vedette solo busca llamar la atención.

Otros solo intentaron apaciguar la ira de Lyn May asegurándole que le copian porque la admiran y les gusta su estilo; sin embargo la vedette no ha hecho caso.