Lyn May dice estar molesta porque artistas como Karol G, Anitta y Cardi B están usando vestidos idénticos a los que ella usa y para colmo no le dan crédito.

Y aunque Lyn May acepta que ella no diseña sus vestuarios le enoja que Karol G, Anitta y Cardi B trabajen con los modistas con los que ella trabajó primero.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la vedette, de 71 años de edad, acusa a una personalidad de copiarle el look y aunque nadie se toma el tiempo de responderle, ésta no quita el dedo del renglón.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

Lyn May dice que Karol G, Anitta y Cardi B le hacen copy paste sin darle crédito

A través de su cuenta de Instagram, Lyn May comparte una serie de fotografías con las que acusa a Karol G, Anitta y Cardi de copy paste.

El objetivo de Lyn May es demostrar que ella usó primero los vestidos transparentes con incrustaciones de pedrería, prendas que más tarde se le vio a estrellas como:

Karol G -de 33 años de edad-

Megan Thee Stallion -de 29 años de edad-

Cardi B -31 años de edad-

Anitta -de 30 años de edad-

Jennifer Lopez -54 años de edad-

“¡ME COPIAN, NO SON ORIGINALES! Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito!!! Incluso trabajan con los mismos diseñadores!” Lyn May

Tras quejarse del copy paste y del cinismo de las famosas, la vedette asegura que la famosa es ella y que éstas se cuelgan de ella por lo que no le queda más que aceptarlo ya que es el “precio de la fama”.

“Me impresiona mi fama, pero es el precio que tengo que pagar por ser original! Yo soy la más vanguardista, revolucionaria y soy la pionera en la moda! Las demás solo hacen copy paste” Lyn May

Ante esto, sus seguidores se burlan: “Menos mal que no copian tu cara”, “Ojalá no le copien el cirujano”, “Que mal que entre mujeres no nos apoyemos”, “Me da pena que una mujer se exprese así de otra y más porque ambas son figuras públicas”,

“Pues dígale a su diseñador que le compra el derecho de sus trajes, se queja cuando los patente”, “Pero qué le van a copiar señora, ni saben de su existencia”, expresan entre comentarios.

Sin embargo, también hay gente que asegura sí hay parecidos entre los vestidos.

Lyn May confunde a Karol G por Anitta

Por otro lado, Lyn May se volvió blanco de burla al compararse con Karol G colocando una foto de Anitta, por lo que gente cree que la vedette no sabe quién es quién, pero solo quiere pelear.

Esto para colgarse de su fama y seguir siendo mencionada en algunos medios de comunicación.