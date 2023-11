Hace unos días el nombre de Lyn May se volvió tendencia debido a un video que se viralizó en redes sociales el cual la muestra sufriendo una aparatosa caída.

Accidente que tuvo lugar en una de las locaciones de Grandes Hits, película en la que participa Lyn May, de 70 años de edad.

La grabación muestra a la vedette mexicana azotar en el piso debido a que su compañero de baile, durante una coreografía, no le da suficiente impulso para que ella se eleve.

Razón por la que su cabeza golpea contra el piso mientras sus piernas se aferran a la cadera del bailarín, de esto hablamos:

Debido a que en ese momento, Lyn May solo sintió dolor por el golpe no se preocupó; sin embargo, una vez que vio el video su forma de pensar cambió.

Lyn May citó a la prensa para informar que demandará a Mario Bezares y al actor que la tiró durante la filmación.

De acuerdo con la bailarina, Mario Bezares, de 64 años de edad, es la mano derecha del productor de la película y quien contrató al actor que la tiró.

Por lo que da por hecho que éste no tomó precauciones y tampoco tomó las medidas necesarias al contratar a un luchador y no a un bailarín profesional.

“Lo que no le perdono es que diga que yo tengo la culpa. El luchador iba viendo al piso, no me iba viendo a mí porque tenía nervios. Él después me dijo: perdóneme señora, no fue culpa mía, tenía muchos nervios”

Lyn May