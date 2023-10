Lyn May pide no olvidar a personas damnificadas de pueblos pobres de Acapulco y no centrarse únicamente en la zona turística tras paso del huracán Otis.

Luego del desastre que dejó el huracán Otis en las costas de Guerrero, son varios los famosos que se han pronunciado por la difícil situación que están atravesando las personas en Acapulco.

Tal fue el caso de Lyn May -de 70 años de edad-, quien se mostró muy consternada ya que recordó que ella nació en Guerrero.

Sin embargo, Lyn May realizó un fuerte llamado a las autoridades para que no olviden a los pueblos pobres de Acapulco que resultaron muy afectados por el paso del huracán Otis.

Lyn May recordó que Acapulco es una zona muy grande y criticó que solo se estén enfocando en la zona turística y no en otros lugares que también están devastados.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram )

Lyn May pide no olvidarse de los pueblos pobres de Acapulco que fueron devastados por el huracán Otis

La madrugada del 25 de septiembre, el Huracán Otis con categoría 5 impactó las costas de Guerrero, causando severos daños en toda la zona.

A través de las redes sociales se han difundido varios videos en donde se muestra la devastación que dejó el huracán Otis.

Tras las severas afectaciones en Acapulco, Guerrero, son varios los famosos que se han mostrado su apoyo a todas las personas damnificadas.

Lyn May señaló que no solo se encuentra preocupada porque su familia está en Acapulco, sino por todo el desastre que causó el paso del huracán Otis.

En su video, Lyn May lamentó que las comunicaciones con Acapulco siguen muy limitadas y no se puede llevar ayuda.

En ese sentido, Lyn May pidió no olvidar a los pueblitos de Acapulco, pues solo se están centrando en la zona turística.

“No se puede pasar, no se puede hablar. Porque nada más hablan de Acapulco, pero Acapulco es muy grande y tiene muchos pueblitos a los lados. Entonces también a esa gente hay que ayudarla, hay que apoyarla” Lyn May

Lyn May quisiera que se habilitaran los caminos para llevarles de comer a los pueblos de Acapulco destruidos por el huracán Otis

En su video, Lyn May destacó que se encuentra devastada ya que ella nació en Guerrero y su familia se encuentra allá.

“Yo me siento devastada porque es mi pueblo, ahí nací. Yo nací en Guerrero, toda mi familia es de Guerrero” Lyn May

Lyn May puntualizó que como artista tiene la obligación de ayudar a las personas, pero lamentó que por el momento no puede hacer nada.

En su video Lyn May hizo un fuerte llamado para liberar carreteras y que de esta manera pueda llegar la ayuda a la zona que más lo necesiten.

“Yo tengo la obligación como artista, como mujer pública, como ser humano de ayudar a mi gente y no puedo hacer nada. Hay muchos lugares muy pobres donde ahorita no tienen ni para comer. Yo quisiera que hubiera un lugar para pasar, para apoyarlos, llevarles de comer” Lyn May