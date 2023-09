Lyn May tacha de “celoso” y borracho al hombre que la tiró al bailar y cuenta cómo se siente tras el aparatoso accidente.

La vedette se encuentra en Monterrey grabando una película y fue ahí que sacó sus mejores pasos de baile, sin imaginar que terminaría en el piso.

Todo iba bien y Lyn May -de 70 años de edad- le estaba sacando brillo a la pista, hasta que a su pareja se baile le pareció buena idea cargarla.

Sin embargo, el sujeto no cargó bien a Lyn May y cayó de espaldas al piso, lo que preocupó a los seguidores de la veterana actriz.

Tras la fuerte caída, Lyn May fue atendida por médicos para descartar que tuviera alguna lesión de gravedad.

En entrevista con De Primera Mano, Lyn May dijo que estaba bien y aprovechó el momento para insultar al sujeto que la tiró.

“Este pende... que me soltó, ya sabes como hay gente que no tiene cerebro, ya sabes. Este tipo es uno de ellos, que no tiene cerebro (el hombre que la tiró) pero estoy bien, no pasó nada”

Lyn May