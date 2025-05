Lupita D’Alessio ya tiene claro cómo será el funeral de sus sueños, pero advierte que “les va a salir muy caro” si desean estar.

Tras el complicado momento de salud que vivió, Lupita D’Alessio -de 71 años de edad- confirmó que ya tiene pensado cómo quiere que sea su funeral.

Lupita D’Alessio ya tiene claro cómo quiere que sea su funeral

Lupita D’Alessio se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres.

Antes de su presentación, Lupita D’Alessio concedió una entrevista a Ventaneando donde reveló que ya tiene claro cómo sería el funeral de sus sueños.

Lupita D'Alessio (@soylupitadalessio / Instagram)

Sin embargo, Lupita D’Alessio advirtió que no será nada barato porque desea que sus hijos tiren sus cenizas en el mar de Cancún.

Lupita D’Alessio destacó que las personas que quieran ir deberán de pagarse su vuelo a Cancún y un yate, por lo que “les va a salir muy caro”.

“Sí, porque ya me ven en Gayosso. Les va a salir muy caro cuando llegue ese tiempo, porque tienen que ir a Cancún, pagarse el vuelo, pagarse un yate, porque para empatar en el yate de mis hijos donde van a tirar ahí mis cenizas, eso cuesta una lana (…) Enfrente de mi casa, ahí” Lupita D’Alessio

En su conversación, Lupita D’Alessio destacó que desea que haya flores blancas y que pongan música.

En ese sentido, Lupita D’Alessio deseó que esté presente su familia y que todos vayan vestidos de blanco.

“Nada más que acompañen a su madre allá a Cancún, y dejen muchas flores blancas y música. Yo quiero música. Alegre. Todos de blanco, bonito, todo feliz, mi pura familia, incluyendo a Jack Borovoy” Lupita D’Alessio

Sobre su herencia, Lupita D’Alessio puntualizó que sus hijos ya se encuentran grandes, por lo que no necesitan de su dinero.

Lupita D’Alessio dejó en claro que educó a sus hijos para trabajar, así que no necesitan de ninguna herencia.

“Ahí está. (…) Ya son dos, son tres varones adultos, no necesitan del testamento de lo que deje su madre. Ellos tienen su propio trabajo, tienen su propio dinero, tienen sus propios éxitos. Ellos se valen por sí solos, están sanos, están bien hechos para trabajar, no necesitan nada” Lupita D’Alessio

Lupita D'Alessio (Instagram/@soylupitadalessio)

Al ser cuestionada sobre su retiro de los escenarios, Lupita D’Alessio dijo que desea que sea muy especial, incluso ha pensado hacerlo en el Auditorio Nacional.

“El Auditorio, si me late chocolate. Es un escenario que yo le tengo mucho cariño y sería bueno despedirme de ese escenario. Si se llega a dar esta despedida, que sea como en honor de todo lo que hemos hecho, eso es lo que yo quiero” Lupita D’Alessio

Lupita D’Alessio tuvo miedo de morir tras su reciente hospitalización

Durante su conversación con Ventaneando, Lupita D’Alessio confesó que sí tuvo miedo tras su más reciente hospitalización.

Y es que Lupita D’Alessio presentó ciertos malestares que la hicieron estar hospitalizada en el pasado mes de marzo.

“Nadie se lo esperaba, yo no me lo esperaba. Estaba aquí lista para hacer (mi concierto), y todavía le dije a Ninfita, ‘¿verdad que sí puedo así?’. ¿Sí puedo? Cada vez era progresivo, y progresivo, y progresivo” Lupita D’Alessio

Lupita D’Alessio recordó que llegó muy grave al hospital y pensó que casi se moría.

“Yo llegué al hospital con 199 la presión de arterial, 199-77. Altísima. Y de oxigenación tenía 62. Nada de oxigenación. Y con 39 grados de temperatura. Y era madrugada del viernes. ¿Así me voy a presentar el viernes y el sábado?, me muero” Lupita D’Alessio

Durante su conversación, Lupita D’Alessio relató que en realidad desde hace tiempo sufría algunos problemas cuando cantaba.

Lo que provocaba que no disfrutara de sus conciertos.

Lupita D'Alessio (Agencia México)

Y es que Lupita D’Alessio ya había notado que sus pulmones hacían un “chiflido” cuando intentaba respirar .

Sin embargo, no se atendió hasta que ya no pudo más y el doctor le advirtió que no podía seguir cantando de esa manera.

“Tenía un broncoespasmo que era lo que a mí me provocaba enfermarme a cada rato. (…) Me dijo el doctor que él no sabe cómo podía seguir cantando así. (…) Yo sufría cuando salía a cantar. Lo padecía” Lupita D’Alessio

Afortunadamente, el doctor le dijo a Lupita D’Alessio que había un tratamiento que le ayudaría a mejorar su salud.

Pero, Lupita D’Alessio destacó que fue muy agresivo para poder desinflamar su pulmón y combatir la infección lo más rápido posible.